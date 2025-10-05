Eyüpspor’da Selçuk Şahin’in yerine flaş isim: İlk görüşme yapılacak!

Trendyol Süper Lig'e bu sezon yükselen Eyüpspor, kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırdı; 44 yaşındaki çalıştırıcı, Kocaelispor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası sunduğu istifayı kulüp yönetimi kabul etti. İstanbul ekibinde flaş bir isim gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Eyüpspor, son olarak Kocaelispor'a yenilmişti.
Teknik direktör Selçuk Şahin bu sabah görevinden istifa etmişti.
Selçuk Şahin'in istifasını kabul eden Eyüpspor yönetimi, teknik direktör arayışlarına derhal başladı ve favori adayını buldu.
Ajansspor'a göre Eyüpspor'un aday listesinin ilk sırasında Çağdaş Atan yer alıyor.
Çağdaş Atan 2 yıllık Başakşehir macerasını geçtiğimiz ay sonlandırmıştı.
Alternatif isimler de belirleyen Eyüpspor, ilk görüşmesini Çağdaş Atan'la yapacak.