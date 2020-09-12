SÜPER LİG

Kayserispor transfer yasağı aldı: 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

Kayserispor transfer yasağı aldı: 8 futbolcuya lisans çıkaramadı

Yeni transferlerine lisans çıkartamayan Hes Kablo Kayserispor, Bilal Başacıkoğlu transferinden dolayı FIFA ve TFF'den transfer yasağı aldı.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor, yıldız futbolcu Aaron Justin Lennon'u kadrosuna katmıştı.

Kayserispor, yıldız futbolcu Aaron Justin Lennon'u kadrosuna katmıştı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, 8 yeni transferinin lisans işlemlerini tamamlayamadı.

Kayserispor transfer yasağı aldı

Hollanda’nın Feyenoord kulübüne Bilal Başacıkoğlu’nun transferinden ötürü ödenmesi gereken bonservis ücretini zamanında ödemeyen Kayseri ekibine transfer yasağı geldi. Dün Feyenoord kulübüne ödenmesi gereken 600 bin euroluk rakamı zamanında gönderemeyen sarı-kırmızılı kulübe, FIFA ve TFF üzerinden transfer yasağı geldi.

  • Sarı-kırmızılı takımda Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Joseph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin Lennon ilk haftada kulüp ihmalkarlığından ötürü forma giyemeyecek.

Kayserispor'un flaş transferi Lennon'ın maaşı belli oldu
Kayserispor'un flaş transferi Lennon'ın maaşı belli oldu

Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon’a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.600 bin euro artı bonusSarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık olarak 600 bin evro net maaş verecek ayrıca 300 bin euro da bonus ödemesi yapacak.Kayserispor’un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat oyuncusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.Beşiktaş'a Süper Lig'den sağ bek: Görüşmeler başladı

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