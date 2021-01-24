Spor Kayserisporda 5 futbolcunun bileti kesildi Kendinize kulüp bulun
SÜPER LİG

Kayserispor'da 5 futbolcunun bileti kesildi: 'Kendinize kulüp bulun'

Hes Kablo Kayserispor’da teknik heyetin de onayı ile 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi. Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala ve Ömer Uzun’a kendilerine kulüp bulmaları söylendi.

Haber Merkezi İHA
Gönderilecek futbolcular arasında Portekizli yıldız Manuel Fernandes de yer alıyor.
Gönderilecek futbolcular arasında Portekizli yıldız Manuel Fernandes de yer alıyor.

Süper Lig’in ikinci yarısında başarılı bir grafik çizerek hedefine ulaşmak isteyen Hes Kablo Kayserispor’da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor. Teknik heyetin de onayı doğrultusunda sarı-kırmızılı takımdan 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.

Teknik direktör Dan Petrescu’nun da gönderilmesine onay verdiği 5 futbolcu ile kulüp başkanı Berna Gözbaşı görüşerek kararı bildirdi. Buna göre Kayserispor’da Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala ve Ömer Uzun’a kendilerine kulüp bulmaları söylendi.

  • Diğer yandan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde sağ bek Ramazan Civelek, stoper Uğur Demirok, orta saha Karlo Muhar ve forvet Anton Maglica ile anlaşma sağladı.

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