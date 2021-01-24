Kayserispor'da 5 futbolcunun bileti kesildi: 'Kendinize kulüp bulun'

Süper Lig’in ikinci yarısında başarılı bir grafik çizerek hedefine ulaşmak isteyen Hes Kablo Kayserispor’da bazı oyuncular ile yollar ayrılıyor. Teknik heyetin de onayı doğrultusunda sarı-kırmızılı takımdan 5 futbolcunun gönderilmesine karar verildi.
Teknik direktör Dan Petrescu’nun da gönderilmesine onay verdiği 5 futbolcu ile kulüp başkanı Berna Gözbaşı görüşerek kararı bildirdi. Buna göre Kayserispor’da Manuel Fernandes, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Harrizon Manzala ve Ömer Uzun’a kendilerine kulüp bulmaları söylendi.
- Diğer yandan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde sağ bek Ramazan Civelek, stoper Uğur Demirok, orta saha Karlo Muhar ve forvet Anton Maglica ile anlaşma sağladı.