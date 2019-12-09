SÜPER LİG

Kayserispor'da kaptanlar kadro dışı kaldı

Süper Lig'de sahasında Rizespor'u konuk edecek İstikbal Mobilya Kayserispor'da takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadroya alınmadı.

Haber Merkezi İHA
Umut Bulut, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta 3 gol attı.

Umut Bulut, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 11 maçta 3 gol attı.

Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün / AA

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Bülent Uygun, kadroya 18 futbolcu dahil ederken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz alınmadı.

Geçen hafta Emmanuel Adebayor, Atila Turan, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep ile yollarını ayıran, Nurettin Korkmaz'ı sakatlar kadrosuna dahil eden Kayserispor'da kadro sıkıntısı yaşanırken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı kaldı. Teknik direktör Bülent Uygun, bu iki futbolcuyu Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil etmedi. İki oyuncu, müsabakayı tribünden takip edebilecek. Ayrıca süresiz kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu da, sakatlığı bulunan Alpay Çelebi ile Levent Gülen de kadroda yer almayacak diğer isimler.

Muhtemel 11

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Çaykur Rizespor karşısına Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Mert Kula, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Dja Djedje, Bernard Mensah, Ziya Alkurt, Pedro Henrique, Artem Kravets 11'i ile çıkması bekleniyor.


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