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Kayserispor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor'da kombine bilet fiyatları belli oldu

10:2919/06/2025, Perşembe
IHA
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RHG Enertürk Enerji Stadyumu.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu.

Kayserispor, Süper Lig 2025-2026 futbol sezonunda geçerli olacak kombine bilet fiyatlarını belirledi.

Kayserispor Kulübü; Süper Lig 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere kombine bilet satışının başlayacağını duyurdu. 23-29 Haziran tarihlerinde geçen sezon kombine sahibi olan taraftarlara öncelik satış yapılacak.


Yeni sezonda kombine fiyatları 3 bin 500 TL ile 18 bin TL arasında değişiyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kayserisporumuzun 2025-2026 futbol sezonunda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine yenileme dönemi 23 Haziran 2025 Pazartesi 11:00 da başlıyor. 2024/2025 sezonu kombine sahibi taraftarlar kombine yenileme döneminde 23 Haziran - 29 Haziran tarihleri arasında kendi koltuklarını yüzde 20 indirimli olarak satın alabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.


Kayserispor Kombine fiyatları ise şu şekilde:


Güney Alt (Tüm Bloklar): 3 bin 500 TL

Doğu Üst (J-K-L Bloklar): 5 bin 000 TL

Doğu Alt (A-B-F-G): 5 bin 600 TL

Doğu Alt (C-E): 8 bin 500 TL

Doğu Alt (D): 10 bin 000 TL

Batı Alt (B-F): 9 bin 000 TL

Batı Alt (C-E): 11 bin TL

Batı Alt (D): 12 bin 500 TL

Batı Balkon (B-F) 12 bin 500 TL

Batı Balkon (C-E): 15 bin 000 TL

Batı Balkon (D): 18 bin TL

#Kayserispor
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