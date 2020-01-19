Kayserispor'da Lung'dan kötü haber

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'a bir kötü haber de kalecisi Lung'dan geldi.
Sarı kırmızılıların başarılı file bekçisi sol serçe parmağında oluşan çatlak sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kupa mücadelesinde forma giyemeyecek.
- Kayserispor'un en önemli isimleri arasında yer alan Rumen file bekçinin 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtilirken sağlık kurulunun tecrübeli kalecinin eline özel bir bileklik takacağı aktarıldı.
📌 Sol el serçe parmağında çatlaklık oluşan Silviu Lung, kupa maçında Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.
Ankaragücü maçına yetişmesi için sağlık ekibi çalışmalarını sürdürüyor. pic.twitter.com/jnB6prCW7d
📌 Sol el serçe parmağında çatlaklık oluşan Silviu Lung, kupa maçında Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.
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