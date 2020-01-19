SÜPER LİG

Kayserispor'da Lung'dan kötü haber

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kayserispor'da başarılı kaleci Lung'un son görüntüsü taraftarları üzdü. Rumen file bekçisinin sol serçe parmağında çatlak oluştuğu ve bu yüzden Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lung

Lung

Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor'a bir kötü haber de kalecisi Lung'dan geldi.

Sarı kırmızılıların başarılı file bekçisi sol serçe parmağında oluşan çatlak sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kupa mücadelesinde forma giyemeyecek.

  • Kayserispor'un en önemli isimleri arasında yer alan Rumen file bekçinin 2 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtilirken sağlık kurulunun tecrübeli kalecinin eline özel bir bileklik takacağı aktarıldı.

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