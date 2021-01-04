Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi kısa sürdü

Ligin 16 haftasını 10 puanla geride bırakan Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı.

Son oynanan Beşiktaş maçında sergilenen futbol ve alınan yenilgi sonrasında başkan Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba ile devam etmeme kararı aldı. Başkan Gözbaşı bu kararını teknik direktör Aybaba’ya da iletti.

Hes Kablo Kayserispor, Samet Aybaba ile 8 Süper Lig maçına çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik 4 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 5 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.

Kayserispor’un Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 8 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Göztepe-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Antalyaspor-Kayserispor 2-0

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-2

Kayserispor engelini aşan Beşiktaş ligin yeni lideri oldu Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'in yeni lideri oldu.Karşılaşmadan dakikalar;5. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Atiba’nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Doğan topu kornere çeldi.12. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah’ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.33. dakikada Lennon’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lopes’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.45. dakikada N’Koudou’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.GOL!89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-190+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.GOL!90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek haftayı lider tamamladı. pic.twitter.com/1TtI1dMrGH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 3, 2021



