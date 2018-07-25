SÜPER LİG

Kayserispor'dan akılcı transfer: Parasını Çinliler ödeyecek

Kayserispor, transfer çalışmaları kapsamında Çin'de futbol oynayan Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı. Chery, anlaşma kapsamında 1 yıllık parasının yarısından fazlasını Çin'deki kulübünden alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tjaronn Chery

Tjaronn Chery

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer çalışmaları kapsamında Çin'de futbol oynayan Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

Çin ekibinin yabancı sınırından kaynaklı olarak oyuncuyu elden çıkartma isteğini fırsata çeviren Kayserispor, oyuncuya yıllık ücreti olan 1 milyon 700 bin doların yarısından azını ödeyecek.

Sarı kırmızılı yönetim futbolcunun 2018-2019 sezonunda 700 bin dolarlık ödeme yapacak. 1 milyon dolarlık kısım ise Çinliler tarafından karşılanacak.

Tjaronn Chery, İngiliz ekibi QPR'den geçtiğimiz sezon 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer olmuştu.
Tjaronn Chery, İngiliz ekibi QPR'den geçtiğimiz sezon 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'e transfer olmuştu.


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