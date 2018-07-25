Kayserispor'dan akılcı transfer: Parasını Çinliler ödeyecek

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer çalışmaları kapsamında Çin'de futbol oynayan Hollandalı oyuncu Tjaronn Chery ile 1 yıllık kiralık anlaşmasına vardı.

Çin ekibinin yabancı sınırından kaynaklı olarak oyuncuyu elden çıkartma isteğini fırsata çeviren Kayserispor, oyuncuya yıllık ücreti olan 1 milyon 700 bin doların yarısından azını ödeyecek.

Sarı kırmızılı yönetim futbolcunun 2018-2019 sezonunda 700 bin dolarlık ödeme yapacak. 1 milyon dolarlık kısım ise Çinliler tarafından karşılanacak.