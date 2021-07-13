Spor Kayserispordan dikkati çeken transferler İki futbolcu da kente geldi
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Kayserispor'dan dikkati çeken transferler: İki futbolcu da kente geldi

Hes Kablo Kayserispor’un anlaşma sağladığı Lionel Carole ile Majid Hosseini, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak.

Haber Merkezi İHA
Kayserispordan dikkati çeken transferler: İki futbolcu da kente geldi
Sarı-kırmızılılar Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, bir yandan antrenmanlarını bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde tesislerde çalışan sarı-kırmızılı takımın son transferleri Lionel Carole ile Majid Hosseini Kayseri’ye gelerek takıma katıldı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer edilen Lionel Carole ile Majid Hosseini, dün sağlık kontrolünden geçti ve bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak.

  • Majid Hosseini
  • 20 Haziran 1996 doğumlu olan ve İran uyruklu olan Majid Hosseini stoper mevkiinde oynuyor. Geçen sezon Trabzonspor takımında görev yapan bu sezon için Adana Demirspor ve Kasımpaşa’nın gündeminde olan 32 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imzayı atacak.
  • Lionel Carole
  • Lionel Carole, önceki gün Kayseri’ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Fransız futbolcu yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. 12 Nisan 1991 doğumlu olan Carole geçtiğimiz sezonlarda Türkiye’de Galatasaray forması giymişti. Son olarak Fransa’nın Strasbourg takımında oynayan Carole bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak.

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