Kayserisporlu Emre Demir Beşiktaş'a transfer olacak mı?
Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcuya teklif yapıldı
Hes Kablo Kayserispor takımının genç yeteneği Emre Demir için Beşiktaş’tan teklif var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 16 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün kararı bekleniyor.
Haber MerkeziİHA
2019-2020 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.
Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.
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