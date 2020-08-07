TRANSFER

Kayserisporlu Emre Demir Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcuya teklif yapıldı

Hes Kablo Kayserispor takımının genç yeteneği Emre Demir için Beşiktaş’tan teklif var. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 16 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübün kararı bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'i 3. sırada tamamladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'i 3. sırada tamamladı.

Fotoğraf: Taha AYHAN

2019-2020 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.

  • Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.


Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar
Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar

Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah'ın hangi takıma transfer olacağı konusu netleşiyor. Sarı kırmızılı takımda sergilediği performansla birçok takımın gündemine giren oyuncu, Gana basınına göre Galatasaray ile her konuda anlaştı.Bonservis sorununun çözülmesini bekleyen yetenekli futbolcunun bu sıkıntının giderilmesinin ardından İstanbul'a gideceği iddia edildi. Ghanasoccernet'te yer alan haberin detaylarında Galatasaray'ın bu transfere kaynak oluşturmak için Maicon'u sattığı, Belhanda ve Babel'in de ayrılığının sürpriz olmayacağı belirtildi.Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.Galatasaray, Kayserispor&#39;un yıldızı Bernard Mensah ile anlaştı (GHN) pic.twitter.com/riClDP8uqO&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 3, 2020

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
Yeni Şafak

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Enes Ünal'ın rekorunu kıran 15 yaşındaki futbolcu maç sonundaki röportajında 'hedefim Avrupa' dedi.


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