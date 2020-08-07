Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği futbolcuya teklif yapıldı

2019-2020 sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.

Hes Kablo Kayserispor, Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.

Bernard Mensah'ın transfer olacağı takımı açıkladılar Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah'ın hangi takıma transfer olacağı konusu netleşiyor. Sarı kırmızılı takımda sergilediği performansla birçok takımın gündemine giren oyuncu, Gana basınına göre Galatasaray ile her konuda anlaştı.Bonservis sorununun çözülmesini bekleyen yetenekli futbolcunun bu sıkıntının giderilmesinin ardından İstanbul'a gideceği iddia edildi. Ghanasoccernet'te yer alan haberin detaylarında Galatasaray'ın bu transfere kaynak oluşturmak için Maicon'u sattığı, Belhanda ve Babel'in de ayrılığının sürpriz olmayacağı belirtildi.Bernard Mensah, Kayserispor formasıyla çıktığı 54 resmi maçta 9 gol attı 9 da asist yapma başarısı gösterdi.Galatasaray, Kayserispor'un yıldızı Bernard Mensah ile anlaştı (GHN) pic.twitter.com/riClDP8uqO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 3, 2020