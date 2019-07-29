Kayserispor’un rakibi Genoa

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yurt dışında sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın son hazırlık maçını oynayacak.
Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılılar yarın İtalyan ekibi Genoa ile oynayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile İtalya ekibi Genoa maçı yarın Brixen Stadyumunda TSİ saati 21.00’de başlayacak.
- Sarı kırmızılılar, Avusturya kampında Eibar, Red Bull Salzburg ve FC Freiburg (2 kez) ile oynadı ve 3 maçı da mağlup noktaladı.
🙌 Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Kayserisporumuz, günü çift idmanla tamamladı.
Antrenman sonrası taraftarlarımız takımımıza baklava ikram etti.
🖇 https://t.co/tkXMxK9NB0 #İstikbalMobilyaKayserispor #AvusturyaKampı pic.twitter.com/1F8vr9eiAF
🙌 Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Kayserisporumuz, günü çift idmanla tamamladı.
Yorum