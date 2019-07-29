SÜPER LİG

Kayserispor’un rakibi Genoa

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Genoa ile oynayacak.

Haber Merkezi IHA
Kayserispor ile İtalya ekibi Genoa ile saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile İtalya ekibi Genoa ile saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf: Omar Marques

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yurt dışında sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın son hazırlık maçını oynayacak.
Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılılar yarın İtalyan ekibi Genoa ile oynayacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile İtalya ekibi Genoa maçı yarın Brixen Stadyumunda TSİ saati 21.00’de başlayacak.


  • Sarı kırmızılılar, Avusturya kampında Eibar, Red Bull Salzburg ve FC Freiburg (2 kez) ile oynadı ve 3 maçı da mağlup noktaladı.

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