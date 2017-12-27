Latovlevici kendini Fatih Terim'e kanıtlamak için sakatlığını riske attı
Kendini Fatih Terim'e kanıtlamak için sakatlığını riske attı
Galatasaray'ın Bucaspor'u 3-0 yendiği maçta forma giyen futbolculardan Iasmin Latovlevici, 13. haftada oynanan Alanyaspor maçından sonra ilk kez sahaya çıktı. Rumen futbolcu başarılı bir performans ortaya koyarken konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Haber MerkeziYeni Şafak
13. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan sonrasında da ameliyat olan Iasmin Latovlevici, Türkiye Kupası'nda oynanan Bucaspor mücadelesine ilk 11 başladı.
Rumen oyuncunun henüz yüzde yüz hazır olmadığı ancak Fatih Terim'e kendisini gösterebilmek amacıyla karşılaşmada forma giymek istediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili olarak maç sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim olayı doğrulayan sözler söyledi.
İşte Terim'in maç sonunda yaptığı Latovlevici açıklaması;
Lato'yu yanıma çağırdım ve nasılsın dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar mısın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil.
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