Keoman'la devam

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli dün antrenman öncesi basın mensuplarıyla yaptığı sohbette sarı-lacivertli takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız spor adamı, teknik direktör Erwin Koeman ile devam edeceklerini açıkladı. Comolli, 15 Kasım’da FB TV’ye yaptığı “Erwin Koeman ile çok net bir şekilde konuştuk. Takımı yönetmesini istediğimiz kişinin kendisi olduğunu, doğru kişinin şu anda o olduğunu söyledik” açıklamasını hatırlatarak, “Koeman ve ekibiyle devam edeceğiz. Göndermek gibi bir durum şimdilik yok, yönetimden bana gelen herhangi bir talep de yok. Geçen hafta açıkladığımız durumdayız. Erwin Koeman ile yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Taraftarların tepkilerinde haklı olduğunu kaydeden Fenerbahçe Sportif Direktörü, “Taraftarı mutlu etmek için maç kazanmalıyız. Taraftarın mutsuz olduğunu biliyoruz. Samandıra’daki herkes bu durumdan dolayı üzgün. Biz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz ancak maç kazanmamız lazım. Taraftar üzülmekte halkı ancak bu haftadan itibaren galibiyet serisine başlıyoruz. Çözüm bu” diye konuştu.

KADRO DIŞI KALANLARIN DURUMU AYNI

Kadro dışı kalan Aatif, Nabil Dirar ve kaleci Volkan Demirel’in durumlarıyla ilgili bir değişiklik olmadığını söyleyen Fransız spor adamı, “Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Şu an onlardan da bize karşı bir adım yok” ifadelerini kullandı. Devre arasında transfer için çalıştıklarını kaydeden Fenerbahçe Sportif Direktörü, “Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İhtiyacımıza göre sürekli çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırmalara yapıyoruz” diye konuştu. “Kamp Antalya’da mı olacak?” şeklindeki soruya Damien Comolli, “Başka ülkelerde de olabilir. Bu konuyla ilgili aramızda değerlendirmeler yapıyoruz” diye konuştu. Kaleci Harun Tekin’e de övgülerde bulunan Fransız spor adamı, “Harun Tekin, Süper Lig’deki en iyi kaleci” yorumunda bulundu.

Devre arası en az 4 transfer

F.Bahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, yönetime detaylı bir rapor sundu. Hollandalı teknik adam devre arasında sarı-lacivertli takıma en az 4 takviye yapılması gerektiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin neredeyse tüm mevkilerinde sıkıntı yaşandığını, takımın ofansif orta saha, stoper, kanat ve forvet mevkilerinde transfere ihtiyacı olduğunu vurguladı. Devre arasında ofansif orta saha ve sol kanada mutlaka transfer gerektiğini söyleyen Koeman genç oyuncular Barış Alıcı, Eljif Elmas ve Oğuz Kağan Güçtekin’in gelişimini südürmeleri halinde F.Bahçe’nin geleceğinde önemli yer tutacağını da kaydetti.

Durumumuz kabul edilebilir değil

Fenerbahçe’nin kalecisi Harun Tekin, Süper Lig’de içinde bulundukları durumun kabul edilebilir olmadığını belirterek, takımı oyuncular olarak kendilerinin bu duruma getirdiğini, düzeltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde dün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Harun, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmalarına rağmen Süper Lig’de istedikleri durumda olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti: “İçinde bulunduğumuz durum kabul edilebilir değil. Oyuncular olarak bundan çok rahatsız oluyoruz. Takımı bu duruma oyuncular olarak biz soktuk ve bu durumdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız.” Kurtardığı penaltı atışlarıyla ilgili de konuşan 29 yaşındaki file bekçisi, “Penaltı atışlarında özel sırrım yok. Rakipleri izliyorum ve biraz da hislerimi kullanıyorum” diye konuştu.

F.Bahçe genç yıldız Orkun’la görüşecek

İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Hollanda’nın Feyenoord takımında forma giyen genç futbolcu Orkun Kökçü’nün peşinde olduğunu sürdü. Haberlere göre, Chelsea, Arsenal, Tottenham ve PSG gibi takımların da peşinde olduğu ve sene başında da Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli takımda sportif direktör Damien Comolli oyuncunun temsilciliğini de yapan ailesiyle bu hafta görüşecek. Comolli, Orkun Kökçü’nün ailesine, Fenerbahçe’de yaşanan gençleştirme politikasını anlatarak ikna etmeyi hedefliyor.

VAR’sız F.Bahçe son sırada

Süper Lig’de bu sezon uygulanmaya başlanan VideoYardımcı Hakem (VAR) Sistemi’nin, birçok tartışmayı bitirmesi bekleniyordu. Uygulamada yaşanan aksaklıklar olsa da sistemin puan sıralamasını ciddi olarak etkilediği görüldü.

Şu anda 14 puanla Süper Lig’in 15. sırasında bulunan Fenerbahçe, şayet VAR sistemi uygulanmasa idi 4 puan daha az alacaktı ve 10 puanla son sıraya yerleşecekti. Yeni sistem en çok ise Bursaspor’u vurdu. Topladığı 19 puanla 10. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, VAR uygulanmamış olsa 5 puan daha fazla toplayacak 24 puanla 4. sıraya yükselecekti. Lider Başakşehir’in yeni sistemde 1 puan daha fazla aldığı, son dönemde VAR konusunda ciddi itirazları olan Galatasaray’ın ise 5 puan daha fazla alarak 29 puanla 2. sıraya yerleştiği görüldü. İki puan sıralamasında VAR sisteminden en fazla faydalanan takımlardan birisi de Beşiktaş oldu. Şu anda topladığı 24 puanla Süper Lig’de 3. sırada olan siyah-beyazlılar,yeni sisteme geçilmemiş olsaydı 21 puanda kalacaktı ve 7. sıraya gerileyecekti. Sistem, özellikle son haftalarda ciddi tartışmalara neden olsa da, özellikle UEFA tarafından çok önemseniyor.