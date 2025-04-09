Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur

Orkun Kökçü - Kerem Aktürkoğlu
Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Portekiz Süper Ligi'nde haftanın takımına seçildi.
Portekiz Süper Lig'inde 28. hafta maçlarının ardında haftanın 11'i açıkladı.
Benfica'nın deplasmanda Porto'yu 4-1 yendiği müsabakada birer asist yapan milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
#Kerem Aktürkoğu
#Orkun Kökçü
#Benfica
#Portekiz Süper Lig