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Kerem Aktürkoğlu için Arsenal iddiası: İzlemeye gittiler!

Kerem Aktürkoğlu için Arsenal iddiası: İzlemeye gittiler!

17:409/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Benfica’da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. İngiliz basını Premier Lig devi Arsenal’in 26 yaşındaki yıldızı yakın takibe aldığını yazdı. Detaylar haberimizde.

Benfica'da başarılı bir sezon geçirerek gollerine devam eden Kerem Aktürkoğlu hakkında İngiltere basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.


TBR Football'un haberine göre; Porto’ya kiralık olarak gönderilen Fabio Vieira'nın durumunu gözlemlemek amacıyla Portekiz’e giden Arsenal ekibi, Kerem Aktürkoğlu’nu izlemeye de devam etti.

PERFORMANSINDAN ETKİLENDİLER



İngilizler'in milli futbolcumuzdan ilgilendiği ve geçen yaz Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olmadan önce de transfer için takip edildiği aktarıldı.


BOL GOLLÜ SEZON


Bu sezon hem Galatasaray hem de Benfica ile tüm kulvarlarda 48 maça çıkan 26 yaşındaki başarılı sol kanat; 16 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.




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