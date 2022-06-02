Spor Kerem Aktürkoğlunun son talibi Atalanta
TRANSFER

Kerem Aktürkoğlu'nun son talibi Atalanta

Gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu için İtalyan ekibi Atalanta da devreye girdi. Genç oyuncuyu isteyen kulüpler arasında Fransız ekibi Lyon da bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlunun son talibi Atalanta
Kerem'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 16,5 milyon euro.

Galatasaray’da Marcao, Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün Avrupa ekiplerinin radarında olurken, seçim sonrası tekliflerin gelmesi bekleniyor. Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun da tatmin edici teklifler gelmesi durumunda kadrodaki isimlerin takımdan ayrılmasına izin vermesi bekleniyor.

Bu anlamda dikkat çeken isimlerin başında ise Kerem geliyor. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli futbolcuyu listesine ekleyen takımlar ise bitmek bilmiyor.

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Avrupa'nın gözdesi

Son olarak Fransız ekibi Lyon’un ciddi şekilde ilgilendiği Kerem için son iddia ise İtalya’dan geldi. Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken İtalyan ekibinin 23 yaşındaki milli oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Calciomercato’da sitede yer alan bilgiye göre, İtalyan ekibinde kaliteli ayakların arandığı bilgisi yer aldı. Galatasaray’ın Kerem için 15 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği iddia edildi.

Kerem, bu sezon 51 maçta 13 gol atıp 12 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2026’ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Atalanta’nın sarı-kırmızılı takımdan Marcao ve Cicaldau’yu da listesine aldığı ifade ediliyor.

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Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu)'in paylaştığı bir gönderi

İtalyanlar Yunus için geliyor
SPOR
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