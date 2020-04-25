Kevin Bua'nın babası Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş, bu sezon İsviçre Ligi'nde Basel formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kevin Bua'yı gündemine aldı.

Orta sahada sol tarafta oynayan ve Haziran ayının sonu itibarıyla sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun menajerliğini yapan babası Angel Bua, siyah-beyazlıların ilgisini açıkladı.

Beşiktaş istiyor

Ajansspor'a konuşan Angel Bua, "Oğlunuz için Beşiktaş'la görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Evet, birkaç kulüp Kevin'la ilgileniyor; ancak şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" dedi.

Beşiktaş'ın dışında Yunan temsilcisi Olympiakos'un da Kevin Bua için girişimlerini sıklaştırdığı bildirildi.