SÜPER LİG

Kevin Bua'nın babası Beşiktaş'ı açıkladı

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen İsviçreli futbolcu Kevin Bua'nın menajerliğini yapan babası Angel Bua, siyah-beyazlıların ilgisini doğruladı.

Haber Merkezi Diğer
Kevin Bua'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kevin Bua'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: STEFAN WERMUTH / Reuters

Beşiktaş, bu sezon İsviçre Ligi'nde Basel formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kevin Bua'yı gündemine aldı.

Orta sahada sol tarafta oynayan ve Haziran ayının sonu itibarıyla sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki oyuncunun menajerliğini yapan babası Angel Bua, siyah-beyazlıların ilgisini açıkladı.

Beşiktaş istiyor

Ajansspor'a konuşan Angel Bua, "Oğlunuz için Beşiktaş'la görüşüyor musunuz?" şeklindeki soruya "Evet, birkaç kulüp Kevin'la ilgileniyor; ancak şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" dedi.

Beşiktaş'ın dışında Yunan temsilcisi Olympiakos'un da Kevin Bua için girişimlerini sıklaştırdığı bildirildi.

  • 2016 yazında Basel'e transfer olan Kevin Bua, İsviçre ekibi formasıyla toplamda çıktığı 101 maçta 22 gol atarken, 26 da asist kaydetti.

Kevin Bua, hızı ve birebirde kolay adam geçebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.
Kevin Bua, hızı ve birebirde kolay adam geçebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

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