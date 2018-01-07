Kevin Mirallas'ın tercihi Yunanistan oldu

Olympiakos, Cenk Tosun'un yeni takımı Everton'dan Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı iddia edilen Mirallas için Olympiakos resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yunan ve İngiliz basınında yer alan haberlerde; Olympiakos'un Mirallas için 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Olympiakos'tan 2012 yılında 7.5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan 30 yaşındaki Belçikalı, bu sezon 13 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.