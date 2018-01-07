SÜPER LİG

Kevin Mirallas'ın tercihi Yunanistan oldu

Adı son günlerde Galatasaray'la anılan Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas, kariyerini Yunanistan'da sürdürme kararı aldı. Bir çok teklifi reddeden yıldız isim eski takımı Olympiakos'la anlaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kevin Mirallas, eski takımı Olympiakos'a transfer oldu.

​Kevin Mirallas, eski takımı Olympiakos'a transfer oldu.

Olympiakos, Cenk Tosun'un yeni takımı Everton'dan Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı iddia edilen Mirallas için Olympiakos resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yunan ve İngiliz basınında yer alan haberlerde; Olympiakos'un Mirallas için 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

  • Olympiakos'tan 2012 yılında 7.5 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan 30 yaşındaki Belçikalı, bu sezon 13 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.

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