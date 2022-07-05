Spor Kim için 18 milyon Euro
TRANSFER

Kim için 18 milyon Euro

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un takımda kalmasını istediği Kim için Fransız basını flaş bir bilgi paylaştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim için 18 milyon Euro
Güney Koreli stoperin piyasa değeri yaklaşık 14 milyon Euro.

Fenerbahçe'de hoca ve yönetimin en azından bir sezon daha takımda kalmasını istediği Güney Koreli stoper Kim Min Jae için Fransız basını, Rennes'in bu transfer için 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu aktardı.

Taksitler konusunda anlaşmazlık var

Foot Mercato'nun haberine göre kulüpler, bonservis ücretinin ödeme planı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları için görüşmeler tıkanmış durumda. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un kalması için ikna ettiği söylenen başarılı stoper, kulüplerin anlaşması halinde Rennes forması giymeyi istiyor.

  • Güney Koreli stoper geçen sezon 39 maçta forma giymiş 1 gol atmıştı.

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