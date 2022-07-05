Kim için 18 milyon Euro

Fenerbahçe'de hoca ve yönetimin en azından bir sezon daha takımda kalmasını istediği Güney Koreli stoper Kim Min Jae için Fransız basını, Rennes'in bu transfer için 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu aktardı.

Taksitler konusunda anlaşmazlık var

Foot Mercato'nun haberine göre kulüpler, bonservis ücretinin ödeme planı konusunda anlaşmazlık yaşadıkları için görüşmeler tıkanmış durumda. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus'un kalması için ikna ettiği söylenen başarılı stoper, kulüplerin anlaşması halinde Rennes forması giymeyi istiyor.

Güney Koreli stoper geçen sezon 39 maçta forma giymiş 1 gol atmıştı.

🚨Info : #Rennes est prêt à payer les 18M€ de la clause libératoire de Kim Min-jae 🇰🇷.



•Mais les clubs ne sont pas d'accord sur les modalités de paiement.



• Le joueur a déjà donné son accord pour venir.



• Pour le moment, le dossier n'avance pas.https://t.co/VGQ2aCwXKD REKLAM July 5, 2022