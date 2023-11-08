Kjetil Knutsen: "Beşiktaş'a karşı elimizden geleni yapacağız"

UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, yarın saat 20.45’te Beşiktaş’ın konuğu olacak. Bu mücadele öncesi Bodo/Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen ve 28 yaşındaki file bekçisi Nikita Haykin, Beşiktaş Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Yarın baskılı bir Beşiktaş beklediğini dile getiren Knutsen, “Çok güzel bir atmosfer, çim saha ve çok sayıda seyirci olacak. Ama biz elimizden geleni yapacağız. Her iki taraf da kazanmaya çalışacak. Yarın iyi sonuç almayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.





"Daha çok büyüyüp tecrübe kazanacağız"

Daha iyi olmaya çalıştıklarının da altını çizen tecrübeli teknik adam, “Avrupa liginde oynadığımız maçlar da bizim performansımızı arttırıyor. Daha çok büyüyüp tecrübe kazanacağız. Böylece başka ülkelerin iyi takımlarıyla oynama şansı elde ediyoruz” diye konuştu.





Haykin: "Çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz"