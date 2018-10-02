Fenerbahçe’de başkanlığa Ali Koç’un seçildiği günden bu yana sular durulmak bilmiyor. Seçim sürecinde, “Özlenen Fenerbahçe” söylemiyle yola çıkan Koç’un Fenerbahçe’si, sezonun ilk 7 haftasında 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Rakip filelere 6 gol atabilen sarı-lacivertli takım, kalesinde 10 gol görürken -4 averajla taraftarlarına tam bir hüsran yaşattı. Hanesine sadece 7 puan yazdırabilen Fenerbahçe, son 50 sezonun en kötü ilk 7 hafta performansına da yine Ali Koç’un başkanlığında imza attı. Sarı-lacivertliler en son 1968-1969 sezonunun ilk 7 haftasında 6 puan toplayabilmişti. Şu anda puan cetvelinde 14. sırada bulunan Koç’un başkanlığındaki Fenerbahçe, düşme hattının sadece 2 basamak üstünde kendisine yer bulabildi. Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir’le karşılaşacak sarı-lacivertli takım, bu maçta da olası bir kayıp ve altındaki takımların alacağı sonuçlara göre resmen kendini küme düşme hattına inme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. “Özlenen Fenerbahçe” sloganıyla yola çıkan Ali Koç’un, daha 7. haftada takımı küme hattında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakması camiada “facia” olarak yorumlanıyor. Taraftarların da sosyal medyada, “Bu Ali Koç’la nasıl olacak?” yorumlarını yapmaları Koç’a duyulan güvensizliğin en somut göstergesi olarak gösteriliyor.

ALİ KOÇ’UN EN GÜVENDİĞİ İSİM DAMİEN COMOLLİ’NİN TRANSFERLERİ FİYASKO ÇIKTI

Ali Koç’un göreve başladığı günden itibaren yaptığı yanlışların, takımın bu noktaya gelmesinde en önemli etken olduğu konuşuluyor. Yapılan en büyük hatalardan birinin Damien Comolli’nin sportif direktörlüğe getirilmesi olduğu belirtiliyor. Comolli, Samandıra’da kendi düzenini kurmaya çalışırken bu değişim tesislerdeki gelenekleri yok etti. Fransız futbol adamının yeni kuralları futbolcularda huzursuzluğa neden oldu. Göreve başlayan yeni ekibin futbolcularla iletişiminin de zayıf olduğu kaydedildi. Koç’un en çok güvendiği isimlerin başında gelen ve transferlerde etkin olan Comolli’nin, “Bir seneden beri Fenerbahçe için 100’e yakın futbolcuyla görüştük” ifadesine karşın yeni alınan isimlerin vasata bile yaklaşamaması Koç’un eksi hanesinde duruyor. Comolli, teknik direktör Phillip Cocu’nun görüşünü almadan Josef ve Giuliano’yu sattı. Hollandalı çalıştırıcı her iki oyuncunun da satılmasını istemedi. Cocu iki oyuncu ayrıldıktan sonra ‘Takımın kalbi ayrıldı’ ifadesini kullanmıştı.

ESKİ FUTBOLCULAR TEK TEK KÜSTÜRÜLDÜ

Slimani ve Benzia dışındaki transferler, takıma çok fazla katkı sağlamadı. Hollandalı teknik adam, PSV Eindhoven’da iki 8 numara ile oynuyordu. Bu bölgeye de 8 numara istedi, ancak bu transfer yapılamadı. Sezona başlarken takıma 4-3-3 sistemini oynatmayı planlayan ve buna göre bir transfer listesi belirleyen Cocu’nun istediği isimler alınamazken, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı basın toplantısında “Elinizdeki kadroya göre hareket etmek zorundasınız” diyerek hem yönetime hem de Comolli’ye mesaj gönderdi. Roberto Soldado ve Nabil Dirar, Arabistan’dan gelen teklifleri kabul etmedikleri için Comolli ile gerginlik yaşadı ve kadro dışında kaldı. Cocu sahada da takımın lider isimlerinden olan her iki oyuncudan yararlanamadı. Comolli’nin Samandıra’daki davranışları ve kurmak istediği düzen nedeniyle takım kaptanları Mehmet Topal ile Volkan Demirel küstürüldü, kendilerini geri plana attı ve eskisi kadar sorumluluk almamaya başladılar. F.Bahçe ne saha içinde ne de saha dışında lideri olmayan bir takım hüviyetine büründü.

COCU VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİREMEDİ

F.Bahçe Teknik Direktörü Philip Cocu da imza atarken verdiği sözleri yerine getiremedi. Hollandalı çalıştırıcı sürekli farklı 11’ler denedi, bir türlü oyun sistemini oluşturamadı. Takımdaki birçok ismin hala istenilen form düzeyine gelmemesi ve fizik kondisyon seviyesinin düşük olması bir başka eleştiri konusu oldu. Cocu, imza töreninde, “Öne doğru oynayan, pozisyon üretmeye çalışan, geriden oyun kurarak ne istediğini bilen bir takım olacağız” diyerek, topa sahip olan, çok fazla hareketlilik gösterebilen bir takım vaad etmişti. Ancak gelinen noktada hem savunmada hem hücumda ne oynadığı belli olmayan tel tel dökülen bir takım sahada yer alıyor. Phillip Cocu’nun saha kenarında oyunu okuyamaması, futbolcu değişikliklerinde geç kalması ve kadro tercihleri de ayrı bir tartışma konusu oldu.

Tutarsız Koç

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un söylemlerindeki tutarsızlık ve kafa karışıklığı dikkat çekiyor. Daha geçen hafta oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisi sonrası, takımı ve teknik direktör Phillip Cocu’yu eleştiren taraftarlara seslenerek, “Biraz insafsız değil misiniz? Hocaya karşı sabırsız davranmıyor musunuz? Beşiktaş’ı ezdik” diyen Koç’un, bir hafta sonra, taraftarlara “Artık size sabredin diyemiyorum” ifadelerini kullanarak söylediklerini bir hafta içinde değiştirmesi camiada “Söylediğini çabuk unutuyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Deplasmanda golü unuttu

Gol yollarında sıkıntı yaşayan F.Bahçe, özellikle deplasmanlarda rakip fileleri havalandırmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 7 haftada 4 deplasman maçında sahaya çıkarken sadece 1 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe, ligde deplasmanda en az gol atan takım durumunda bulunuyor. Fenerbahçe, aynı zamanda, Akhisarspor ile birlikte ligde en çok maç kaybeden ikinci takım. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte 7 haftalık periyotta 4. mağlubiyetini alarak, ligde Akhisarspor ile birlikte BB Erzurumspor’un ardından en çok maç kaybeden kaybeden ekipler oldu.

F.Bahçe’ye Alman hakem

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda 4 Ekim Perşembe günü sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek.

Gençlere sırtını döndü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun gençlere çok önem verdiği söylenmişti. Hollandalı çalıştırıcı, başlangıçta gençlere önem verir gibi göründü. Cocu, hazırlık maçlarında ve ligin ilk 2 haftasında Ferdi, Berke, Yiğithan, Barış ve Samet gibi gençlere A takımda şans verdi. Ardından bu kararından adeta U dönüşü yaparak sırtını gençlere döndü. Genç yetenekler süre alamaz oldu. Büyük umutlarla transfer edilen Ferdi Kadıoğlu U21’e gönderildi. Genel fotoğrafa bakıldığında Eljif Elmas dışında süre alan bir başka isim yok. Eljif, 6 lig maçında toplamda 266 dakika sahada kalırken, Atiker Konyaspor maçında da fileleri havalandırmıştı.

Comolli’nin koltuğu sallantıda

Fenerbahçe’de sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli’nin durumunun da tehlikede olduğu belirtildi. Koltuğu sallantıda olan Fransız futbol adamına, yönetimin hesap sorduğu kaydedildi. Transferde neredeyse tek yetkili olarak görev yapan Comolli’nin, kadroya kazandırdığı hemen hemen bütün isimlerin vasatın altında kalmış olması kendisine yönelik tepkileri ve eleştirilerin dozunu artırıyor.

Fenerbahçe’de sahada istenilen sonuçların gelmemesi üzerine oklar teknik direktör Phillip Cocu’ya çevrilmiş durumda. Hollandalı teknik adamla yolların ayrılma kararının alındığı ancak perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava, ardından Süper Lig’de Başakşehir ile yapılacak maçların sonucunun beklendiği ifade edildi. Bu iki maçta da beklenen sonuçlar alınamazsa ayrılık kararı yürürlüğe konulacak. Olumlu sonuçlar gelirse en azından devre arasına kadar Hollandalı ile yola devam edilecek. Yönetimin, Cocu ile biraraya gelerek durum değerlendirmesi yapması da bekleniyor. Hollandalı teknik adamla yollar ayrılırsa yıllık ücreti olan 2.1 milyon Euro tazminat ödenmek zorunda kalınacak. Fenerbahçe, bu sezonu şampiyon tamamlarsa 700 bin, Türkiye Kupası’nı kazanırsa 250 bin, hem ligi hem kupayı kazanırsa ekstra 100 bin Euro olmak üzere Cocu’ya ekstra 1 milyon Euro daha ödemek zorunda kalacak. Yardımcılarıyla birlikte ortaya çıkan 3 milyon Euro’yu aşan fatura da sarı-lacivertli yönetimi düşündürüyor.

HOLLANDA BİLETİ GARANTİ

Hollanda basını da Cocu’nun durumunu manşetlerine taşıdı. Football Orange sitesi, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” dedi. FC Update sitesi, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında” ifadelerini kullanırken, Sportnieuws ise, “Cocu, Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” yorumunu yaptı. NOS televizyonu da, “Cocu, ayrılık noktasına yaklaştı” dedi.

Gelecek sezon da tehlikede

Bu sezon olası şampiyonluğun kaybedilmesi ve Devler Ligi’ne kalınamaması halinde önemli bir gelirden yoksun kalacak F.Bahçe’de kulübün yaşadığı mali sıkıntı ve UEFA’nın finansal fair play kriteri gözetiminde olması Ali Koç yönetimini hem bu sezon hem de gelecek sezon terletecek. Sarı-lacivertli takımın en etkili 3 ismi Ayew, Slimani ve Benzia kiralık olarak kadroya katıldı. Slimani ile Benzia’nın bonservislerinin alınması imkansız görünüyor. Benzia için 7.4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Öte yandan gelecek sezon Volkan Demirel, Neustadter, Skrtel, İsmail, Şener, Valbuena, Soldado, Aatif ve Yiğithan olmak üzere 9 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu da F.Bahçe’nin yeni sezonda yine çok saayıda oyuncuyu transfer etmesi anlamına geliyor ki böylece büyük bir mali yükün altına girilmesine neden olacak. Mevcut kadronun durumu ve sözleşmesi sona erecek futbolcular dikkate alındığında bu sezon 11 futbolcu transfer eden F.Bahçe yönetimini yeni sezonda da zorlu bir süreç bekliyor.