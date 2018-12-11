Koç'la gelen enkaz

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 yenilip tarihin en kötü dönemini geçiren ve küme düşme hattının altına inen Fenerbahçe’de oklar, başkan Ali Koç’a çevrilmiş durumda. “Yeni bir vizyon” ve “Özlenen Fenerbahçe” söylemleriyle göreve gelen, yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli camianın kendisini ve yönetiminin yapmak istediklerini anlayamadığına vurgu yapan Koç’un Fenerbahçe’sinin 17. sıraya gerilemiş olması camiada sabırları taşırdı. Camia, Koç’un göreve geldiği günden bu yana verdiği hiçbir kararın doğru olmadığı ve takımı bu hale getirdiği yönünde birleşti. Sportif direktör Damien Comolli, teknik direktör Phillip Cocu’yu getirdi. Ardından yine Comolli’nin belirlediği 11 transfer yapıldı. Ancak ne yeni transferler ve Cocu özlenen Fenerbahçe’yi gösteremedi. Hollandalı teknik adamla yollar ayırılırken yerine yardımcısı Erwin Koeman getirildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, bir B Planı’nın olmaması, hala takıma yeni bir teknik direktör bulunamayıp emanetçi bir isimle yola devam edilmesi gündemdeki önemli eleştiri konuları arasında yer alıyor.

TRANSFERLER FİYASKO ÇIKTI

Bütün bunların yanında Samandıra’yı çok iyi bilen, takım içi dinamiklere hakim isimlerin gönderilerek yerlerine deneyimsiz isimlerin görevlendirilmesi de gelinen noktada önemli etkenler arasında gösteriliyor. Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman’ın yardımcılığını üstlenen antrenörler, hainlikle suçlanarak görevlerine son verilirken tesislerde deneyimli kimse kalmadı. Bunların üstüne Volkan Demirel, Dirar, Aatif ve Ozan gibi isimler kadro dışı bırakıldı. Samandıra adeta çiftliğe döndü. Takımın en önemli isimleri Josef ve Giuliano satılırken yerleri dolmadı. Giden isimlerin yerine 11 futbolcu transferi yapan sarı-lacivertliler, saha içinde performans olarak geriye gitti. Benzia, Slimani, Reyes, Ayew, Frey, Jailson, Harun istenen performansları sergileyemedi. Yeni transferlerden genç oyuncular Ferdi ve kaleci Berke Özer’e ligde şans gelmezken, Barış Alıcı ise forma şansını iyi değerlendiremedi. Bonservisi elinde olan ve düşük bir maliyete transfer edilen Tolga Ciğerci de sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.

MALİ DURUM DAHA DA VAHİMLEŞİYOR

Bu yaşananların yanı sıra kötü gidişatın takımın mali durumunu olumsuz etkiliyor olması da Ali Koç’a yöneltilen bir başka eleştiri noktası. Ekonomik anlamda enkaz aldıklarının altını çizen Ali Koç, verdiği hatalı kararlarla mali tabloyu içinden daha da çıkılmaz hale getiriyor. Yeni sezonda 25 milyon Euro (152 milyon TL’lik) Şampiyonlar Ligi gelirinden yoksun kalınacak. Ligde geride kalan 15 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlikle 14 puan toplayan sarı-lacivertliler, 25 milyon TL’lik lig performans gelirini şimdiden kaybetti. Ligi şampiyon tamamlayan takım, 33 milyon TL alacakken şampiyonluk ihtimali neredeyse imkansız olduğu için bu gelirden de olundu. F.Bahçe, Cocu’nun 3 yıllık maaşının yanı sıra tüm bonusları da ödemek zorunda. Cocu ile anlaşılırsa ödenecek rakam yaklaşık 4 milyon Euro (24.1 milyon TL) buluyor, ancak bu rakam daha da artabilir. Yeni sezonda 13 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Gelecek sezon elindeki oyuncular da dikkate alındığında F.Bahçe’nin mevcut oyuncuların satış geliri elde etmesi oldukça zor.

F.Bahçe’yi mizah konusu haline getirdi

Süper Lig’deki son maçında Akhisarspor’a 3-0 yenilerek düşme hattına gerileyen Fenerbahçe’de oklar başkan Ali Koç’a çevrilmiş durumda. Camianın önemli bir bölümü Koç’un tercihlerini eleştirirken gelinen noktadan başkanın sorumlu olduğunu savunuyor. Taraftarlar, takımın Akhisar deplasmanından otobüsle İstanbul’a geri gönderilmesini esprili dille eleştirdi. Sosyal medya üzerinden başkan Koç’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Selim Kosif, paylaştığı tweette, “Fenerbahçe’nin 16 bin 92 kongre üyesi. Fenerbahçe’yi yeniden yarattınız. Eserinizle gurur duyun” ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli taraftarların yaptığı paylaşımlardan öne çıkanlar ise şöyle: * Ali Koç ile Akhisar deplasmanına giden Fenerbahçe Kamil Koç ile geri dönüyor. * Ali Koç’un isteği üzerine, dönüş otobüsünde servis hizmeti verilmeyecek. * Ali Koç, Hasan Ali Yıldırım’ı muavin olarak atadı. * Ali Koç’un talebi üzerine hiçbir oyuncuya kek servisi yapılmayacak. * 500T İstanbul’da sizi bekliyor büyük başkan Ali Koç. NOT: Mavi akbil de geçerlidir. * Ali Koç istifa, Fenerbahçe şampiyon, bu saatten sonra başkan kim olursa olsun, Ali Koç gitsin de. Kimse Fenerbahçe’yi bu duruma düşüremezdi, onu da Ali Koç başardı, büyük başarı.

Otobüs cezası ipleri kopardı

Fenerbahçe’nin, önceki gün deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 kaybettiği karşılaşmanın ardından başkan Ali Koç’un talimatıyla takımın uçakla değil otobüsle kara yolundan İstanbul’a geri dönmesi sosyal medyada büyük tepki çekerken oyuncuların da bu tavırdan son derece rahatsız oldukları öğrenildi. Özellikle takımdaki yabancı futbolcular bu olayla ilgili tepkilerini dile getirirken, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek yabancı futbolcuların bu olayın ardından sarı-lacivertli takımla bağlarını tamamen kopardıkları ifade edildi. Özellikle sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, bu kararın hukuki bir zemini olmadığını ve yapılan uygulamanın ‘mobbing’ olduğunu iddia etti. Spor hukuku konusunda uzman isimlerden olan avukat Mert Yalçın, söz konusu kararın hukuki zeminini ve ‘mobbing’ iddialarını değerlendirdi. Bu gibi durumlarda net yorumlarda bulunabilmek için futbolcular ve teknik heyetin sözleşmelerinin tüm detaylarını bilmek gerektiğine işaret eden Yalçın, bu gibi durumlarda özellikle teknik direktörler için “Yolculuklarını hava yoluyla ve Business Class veya First Class kategorisinde yapar” şeklinde ibarelere rastlanıldığını söyledi.

Taraftarın sabrı taştı

Tarihinin en kötü günlerini geçiren ve 17. sıraya gerileyerek düşme hattının altında kalan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un taraftar gözündeki kredisi de tükeniyor. Otobüsle İstanbul’a dönen Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesiseri’nde protestosuyla karşılandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, teknik heyet, futbolcular ve sportif direktör Damien Comolli’nin yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç’a da tepkilerini dile getirdiler. Kimi taraftarların, “Ali Koç istifa” diye tempo tuttukları görüldü.

Samandıra’yı Volkan Ballı toparlayacak

F.Bahçe eski idari menajeri Volkan Ballı’nın yenden göreve getirmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim Volkan Ballı ile temasa geçerek kendisini Samandıra’da göreve getirmeyi düşündüklerini iletti. Teklifi severek kabul edeceğini söyleyen tecrübeli yönetici, beklemeye geçti. Volkan Ballı, Samandıra’da tam yetkili olacak, teknik heyet ve futbolcular arasındaki iletişimi sağlayacak. Ballı’nın yöneticilerle yaptığı görüşmede de kadro dışı kalan 4 futbolcunun da affedilmesi yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Ballı’nın göreve getirilmesi durumunda idari menajer Onur Başar’ın görevine son verilmesi bekleniyor.

Comolli gönderiliyor

Sarı-lacivertli takımda eleştiri oklarının yöneldiği isimlerden biri de sportif direktör Damien Comolli olarak öne çıkıyor. Fransız futbol adamı, sezon başında sadece takımın değil Samandıra’nın tüm taşlarıyla oynadı. Kaleden başlayarak, tüm transfer tercihleri, transferi sonuçlandırılamayan isimler, kötü gidişatta alınan kararların tamamıyla sınıfta kaldı. Oyuncu transferlerinden, teknik direktör seçimine futbol takımına dair tüm kararlarda önemli fikir sahibi olan Comolli’nin yönetim tarafından görevine son verileceği ifade edildi.