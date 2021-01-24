Spor Konyada gol sesi çıkmadı
SÜPER LİG

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konyaspor-Antalyaspor karşılaşmasından bir kare
​Konyaspor-Antalyaspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelede 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 23'e, Antalyaspor ise 26'ya yükseltti.

Gelecek haftayı Konyaspor BAY geçecek. Antalyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar

33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında, Hakan Özmert'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Kravets'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.

  • İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak arka direği sıyırarak auta çıktı.

60. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına pasında, Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Skubic'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan topu tek hamlede kurtardı.

90. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Eray Birniçan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

  • Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

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