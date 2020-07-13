Başakşehir'e Konya'da soğuk duş

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Hem ligin zirvesi için hem de küme düşme potası için son derece kritik olan mücadeleyi Konyaspor 4-3 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. ve 45. dakikalarda Miya, 27. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakikada Skubic kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Visca, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 66 puanda kalırken, Konyaspor ise 33 puana yükseldi. Gelecek hafta Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.