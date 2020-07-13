SÜPER LİG

Konyaspor, Başakşehir özet izle

Başakşehir'e Konya'da soğuk duş

Süper Lig’in 32. haftasında lider Başakşehir karşılaşmanın hemen başında öne geçmesine rağmen deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmada Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a 2-1 kaybetti. Ligin bitimine son 2 hafta kala lider Başakşehir ile ikinci sıradaki Trabzonspor arasında 4 puan fark bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporlu oyuncuların gol sevinci

Konyasporlu oyuncuların gol sevinci

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Hem ligin zirvesi için hem de küme düşme potası için son derece kritik olan mücadeleyi Konyaspor 4-3 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. ve 45. dakikalarda Miya, 27. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakikada Skubic kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Visca, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia attı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 66 puanda kalırken, Konyaspor ise 33 puana yükseldi. Gelecek hafta Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak.

Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı
Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Süper Lig'in 32. haftası kritik karşılaşmalara sahne alıyor. Lige kalma mücadelesi veren Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Aynı şekilde ligde kalmak isteyen Konyaspor'un rakibi şampiyonluk yarışındaki Başakşehir. Zirve yarışındaki Trabzonspor'da deplasmanda küme düşmemek için oynayan Denizlispor'u ağırlıyor.Süper Lig canlı puan durumuSüper Lig'de oynanan karşılaşmalara göre canlı puan durumu şu şekilde:1- Başakşehir 66 Puan2- Trabzonspor 62 Puan3- Sivasspor 57 Puan4- Beşiktaş 56 Puan5-Galatasaray 52 Puan6- Alanyaspor 51 Puan7-Fenerbahçe 50 Puan8- Gaziantep FK 42 Puan9- Antalyaspor 41 Puan10- Göztepe 39 Puan11- Kasımpaşa 39 Puan12- Gençlerbirliği 36 Puan13- Denizlispor 35 Puan14- Konyaspor 33Puan15-Malatyaspor 32 Puan16- Rizespor 32 Puan17-Kayserispor 32 Puan18- Ankaragücü 29 PuanSüper Lig canlı maç sonuçlarıMalatyaspor 0-1 BeşiktaşDenizlispor 2-1 TrabzonsporKonyaspor 4-3 BaşakşehirDenizlispor-Trabzonspor | CANLIKonyaspor-BaşakşehirMalatyaspor-Beşiktaş

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