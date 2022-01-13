Spor Konyaspor transferi açıkladı, Serdar Gürlere sitem etti
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Konyaspor transferi açıkladı, Serdar Gürler'e sitem etti

Konyaspor Kulübü, Serdar Gürler'in Başakşehir'e transferinin onaylandığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan transfer duyurusunda dikkati çeken ifadeler kullanıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyaspor transferi açıkladı, Serdar Gürlere sitem etti
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Serdar Gürler’in Başakşehir’e transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Milli futbolcunun ayrılığı, kulübün resmi sitesinden sitemkar ifadelerle duyuruldu.

İşte Konyaspor'dan yapılan o açıklama:

  • "Futbolcu Serdar Gürler, serbest kalma maddesini kullanarak takımımıza faydalı olamayacağını ve kulübümüzden ayrılmak istediğini yönetimimize defaatle bildirmiştir. Kulübümüz, yapılan istişareler sonrasında her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verip, Başakşehir Kulübü ile anlaşarak Serdar Gürler'in satışını onaylamıştır. Manevi olarak zor günlerden geçen kulübümüz, camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederken, formamızı terletmek isteyen futbolcular ile yoluna devam edecektir. Aslolan, yüzyıllık çınar Konyaspor'dur..."

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