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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

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Bülent Korkmaz

Bülent Korkmaz

Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaştı. (beINSPORTS)

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