Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaştı. (beINSPORTS)
Ayrıntılar geliyor...
Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran İttifak Holding Konyaspor, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaştı. (beINSPORTS)
Ayrıntılar geliyor...
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Yorum