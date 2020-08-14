Koray Günter, Galatasaray ve Başakşehir ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi
Koray Günter transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi
İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması Koray Günter, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki stoper ile hem eski kulübü Galatasaray hem de Başakşehir yakından ilgileniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Kariyerini İtalya'da sürdüren Koray Günter, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Bu sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da başarılı bir performans gösteren ve toplamda 33 karşılaşmda görev alan 25 yaşındaki stoperle, Galatasaray ve Başakşehir ilgileniyor.
Bonservis için 4 milyon euro isteniyor
Il Giornale gazetesininin haberine göre Verona, Koray Günter için 4 milyon euro civarında bir bonservis talep etti. Ayrıca genç stoperle Galatasaray ve Başakşehir'in dışında Genoa'da yakından takip ediyor.
Galatasaray forması giymişti
Dortmund altyapısından yetişen ve 2014 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, 2018 yılında bedelsiz olarak takımdan ayrılmıştı.
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