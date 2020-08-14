Kariyerini İtalya'da sürdüren Koray Günter, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Bu sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da başarılı bir performans gösteren ve toplamda 33 karşılaşmda görev alan 25 yaşındaki stoperle, Galatasaray ve Başakşehir ilgileniyor.

Bonservis için 4 milyon euro isteniyor

Il Giornale gazetesininin haberine göre Verona, Koray Günter için 4 milyon euro civarında bir bonservis talep etti. Ayrıca genç stoperle Galatasaray ve Başakşehir'in dışında Genoa'da yakından takip ediyor.

Galatasaray forması giymişti

Dortmund altyapısından yetişen ve 2014 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, 2018 yılında bedelsiz olarak takımdan ayrılmıştı.

Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den buldu Galatasaray'da '1' numara belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında önemli bir alternatifin peşindeydi. Okan Kocuk'u zorlayacak hatta kaleyi teslim alabilecek yerli bir kaleci arayan Galatasaray'ın tercihi Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk oldu.33 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılılara transfer olmak için kulübünden izin istedi ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Fatih Öztürk'ün kısa süre içerisinde resmen açıklanması ve Galatasaray'ın Florya'daki idmanlarına katılması bekleniyor.Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezonun başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak sarı kırmızılılar tercihini Okan Kocuk'tan yana kullanmıştı. Galeri: Her maç 90 dakika oynayanlar: Süper Lig'de sadece 2 futbolcu bunu başardı