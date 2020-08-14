SÜPER LİG

Koray Günter, Galatasaray ve Başakşehir ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Koray Günter transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona forması Koray Günter, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki stoper ile hem eski kulübü Galatasaray hem de Başakşehir yakından ilgileniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koray Günter'in sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Koray Günter'in sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

Kariyerini İtalya'da sürdüren Koray Günter, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Bu sezon Serie A ekiplerinden Hellas Verona'da başarılı bir performans gösteren ve toplamda 33 karşılaşmda görev alan 25 yaşındaki stoperle, Galatasaray ve Başakşehir ilgileniyor.

Bonservis için 4 milyon euro isteniyor

Il Giornale gazetesininin haberine göre Verona, Koray Günter için 4 milyon euro civarında bir bonservis talep etti. Ayrıca genç stoperle Galatasaray ve Başakşehir'in dışında Genoa'da yakından takip ediyor.

Koray Günter, İstanbul'da olduğuna dair paylaşımda bulundu.
Koray Günter, İstanbul'da olduğuna dair paylaşımda bulundu.

  • Galatasaray forması giymişti
  • Dortmund altyapısından yetişen ve 2014 yılında 2.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, 2018 yılında bedelsiz olarak takımdan ayrılmıştı.

Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den buldu
Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den buldu

Galatasaray'da '1' numara belirsizliği sona erdi. Sarı kırmızılılar, Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrasında önemli bir alternatifin peşindeydi. Okan Kocuk'u zorlayacak hatta kaleyi teslim alabilecek yerli bir kaleci arayan Galatasaray'ın tercihi Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk oldu.33 yaşındaki file bekçisi, sarı kırmızılılara transfer olmak için kulübünden izin istedi ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Fatih Öztürk'ün kısa süre içerisinde resmen açıklanması ve Galatasaray'ın Florya'daki idmanlarına katılması bekleniyor.Tecrübeli kaleci geçtiğimiz sezonun başında da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak sarı kırmızılılar tercihini Okan Kocuk'tan yana kullanmıştı. Galeri: Her maç 90 dakika oynayanlar: Süper Lig'de sadece 2 futbolcu bunu başardı

Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktı
Galatasaray’da yapılan testlerde iki futbolcunun sonucu pozitif çıktı

Fenerbahçe'den sonra Galatasaray'dan da pozitif vaka haberleri geldi. Sarı kırmızılıların tatil dönüşü yaptırdığı testlerde iki futbolcuda vakaya rastlandı.Galatasaray'ın açıklaması şöyle;"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir"Futbol A Takımımızın Covid-19 test sonuçları hakkında pic.twitter.com/SdRD1bFkDB&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 14, 2020

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