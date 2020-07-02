Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, bütün takım karantinaya alındı

TFF’nin 2. ligin 18 Temmuz'da başlayacağını duyurması üzerine Zonguldak Kömürspor, ilk antrenmanını geçen pazartesi yaptı. Futbolcu ve teknik heyete, salı günü Covid-19 testi yapıldı. TFF, aynı gün ise liglerin iptal edildiğini ve kalan maçların oynanmayacağını açıkladı.

Karar üzerine futbolcular ve teknik heyet memleketlerine döndü. Futbolculardan İsmail Güven'in koronavirüs test sonucu ise pozitif çıktı. 26 yaşındaki futbolcu tedavi altına alınırken, ikinci testin sonucu beklendiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hemen kulüp yöneticileriyle görüşerek diğer futbolcuların evlerinde kendilerini izole etmesini istedi. Kulüp yöneticilerinin ulaştığı futbolcular, evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı. Futbolcuların herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında durumlarını sağlık yetkililerine haber vermeleri istendi.

"Futbolcularımız memleketlerinde karantinada"

Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, futbolcularının sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Futbolcularıma yapılan test sonucunda İsmail Güven'de Covid-19'a rastlandı. Futbolcuma geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah biran önce atlatarak sağlığına kavuşacaktır. Diğer futbolcularımızda memleketlerinde karantina altında. Hepsinin sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Camiamıza geçmiş olsun" dedi.

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