2.LİG

Koronavirüs testi pozitif çıkan Zonguldak Kömürsporlu futbolcu kim?

Bir futbolcunun testi pozitif çıktı, bütün takım karantinaya alındı

Zonguldak Kömürsporlu oyuncu İsmail Güven'in koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından takımdaki tüm futbolcular evlerinde karantinaya alındı. Kulüp Başkanı Süleyman Caner, "Futbolcularımızın sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Camiamıza geçmiş olsun" dedi.

Haber Merkezi DHA
İsmail Güven bu sezon 2. Lig'de 26 maçta forma giydi.

İsmail Güven bu sezon 2. Lig'de 26 maçta forma giydi.

TFF’nin 2. ligin 18 Temmuz'da başlayacağını duyurması üzerine Zonguldak Kömürspor, ilk antrenmanını geçen pazartesi yaptı. Futbolcu ve teknik heyete, salı günü Covid-19 testi yapıldı. TFF, aynı gün ise liglerin iptal edildiğini ve kalan maçların oynanmayacağını açıkladı.

Karar üzerine futbolcular ve teknik heyet memleketlerine döndü. Futbolculardan İsmail Güven'in koronavirüs test sonucu ise pozitif çıktı. 26 yaşındaki futbolcu tedavi altına alınırken, ikinci testin sonucu beklendiği öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hemen kulüp yöneticileriyle görüşerek diğer futbolcuların evlerinde kendilerini izole etmesini istedi. Kulüp yöneticilerinin ulaştığı futbolcular, evlerinde 14 gün süreyle karantina altına alındı. Futbolcuların herhangi bir sağlık sorunu yaşadıklarında durumlarını sağlık yetkililerine haber vermeleri istendi.

"Futbolcularımız memleketlerinde karantinada"

Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Süleyman Caner, futbolcularının sağlık durumlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Futbolcularıma yapılan test sonucunda İsmail Güven'de Covid-19'a rastlandı. Futbolcuma geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah biran önce atlatarak sağlığına kavuşacaktır. Diğer futbolcularımızda memleketlerinde karantina altında. Hepsinin sağlıklarını yakından takip ediyoruz. Camiamıza geçmiş olsun" dedi.

Ankara Valiliği açıkladı: 15 gün boyunca kısıtlama getirildi
Ankara Valiliği açıkladı: 15 gün boyunca kısıtlama getirildi

Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklama şöyle:Ankara'da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır. Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır.Ankara&#39;da vaka sayılarında maalesef artış yaşanmaktadır.Salgının engellenmesi adına, il UHK kararı uyarınca ilimizde maske zorunluluğu ve diğer kısıtlamaların yanısıra her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü vb. faaliyetler 15 gün süreyle kısıtlanmıştır.https://t.co/zQOCcvEfAx&mdash; T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 2, 2020 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs başarısıyla örnek olan illeri açıkladıTatil için doğru adres Türkiye: Standartların ötesine geçtikGaleri: Minibüslerde maskeli izdiham: Kapılardan sarkanlar, fazla yolcudan yan yatan araçlarVideo: Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği


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