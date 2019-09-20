Kötü başladık

UEFA Avrupa Lig C Grubu’nda ilk maçında İspanya’nın Getafe takımı ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sakat oyuncuların yokluğunu hissettiği maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın 18. dakikasında geriden atılan uzun topta arka direkte yükselen Rodriguez, kafa vuruşuyla Getafe’yi 1-0 öne geçirdi. Golden sonra iki takımın da sonucu etkileyecek pozisyonu olmayınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor, ikinci yarıda skor üretmek için oyunu ön bölgeye taşımaya çalışırken Getafe, savunma güvenliğini ön planda tutup kontra ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Hücum bölgesinde etkin olmadığı gibi sonuç üretecek pozisyonlarda bulamayan Trabzonspor, orta alanda da etkin olamayınca savunmada kalmak zorunda kaldı ve birbirinden müthiş kurtarışlar yapan kaleci Uğurcan’a çok iş düştü. 90. dakikada ise Sosa’nın pasıyla ceza sahasına giren Sturridge’in vuruşunda savunma topu kornere çelince Trabzonspor beraberliği kaçırdı. Öte yandan grubun diğer maçında İsviçre ekibi Basel, Rusya temsilcisi Krasnodar’ı sahasında 5-0 yenerek liderliğe oturdu. Trabzonspor gruptaki 2. maçında 3 Ekim’de evinde lider Basel’i konuk edecek.

Karaman: Sakatlıklar oyunumuzu etkiliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe karşısında alınan sonucu sakatlıklardan kaynaklı eksikliklere bağladı. Maçın ardından açıklamalar yapan konuşan Karaman, “İyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef başaramadık” dedi. Trabzonspor’da en temel sorununun sakatlıklar olduğunun altını çizen Karaman, “Orta sahada takımın hücumunu organize edecek 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki çok şey değişecek. Toplu veya topsuz iyi ve süratli oyuncular bunlar. Bu özellik, bizi karşı kaleye daha hızlı götürüyor. Şu an maalesef hücum hattında rakibi şaşırtacak oyuncularımızın eksikliği var. Bundan sonrası için çok fazla seçenek yok. Belki biraz daha sıkıcı bir futbol oynayacağız ama transfer sezonu açılana kadar sonuç almaya çalışacağız” diye konuştu.

Fırtına’da 2 değişiklik

Trabzonspor, Süper Lig’de son oynadığı G.Birliği maçına göre Getafe karşısında ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, G.Birliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes’in yerine Gaston Campi’ye şans tanırken, Abdülkadir Parmak’ı yedek oturtup yerine Doğan Erdoğan ile başladı. Karaman, 60’da ise iki oyuncuyu değiştirdi. Ev sahibi Getafe ise La Liga’daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11’inde 9 futbolcu değiştirdi.

PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası, bordo-mavili kulübe ise 100 bin lira para cezası verdi. PFDK, Beşiktaşlı Elneny’ye, Gazişehir Gaziantep maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle 3 maç, aynı pozisyonda kırmızı kart gören Gazişehir Gaziantepli Kayode’ye de yine 3 resmi maçtan men edildi.