Kötü başladık
SÜPER LİG

Kötü başladık

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz grup maçlarına kötü başladı. Deplasmanda oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor, Getafe’ye 1-0, Beşiktaş, Slovan Bratislava’ya 4-2, Başakşehir ise Roma’ya 4-0 mağlup oldu.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Avrupa'daki 3 temsilcimiz de yenildi.

Avrupa'daki 3 temsilcimiz de yenildi.

UEFA Avrupa Lig C Grubu’nda ilk maçında İspanya’nın Getafe takımı ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sakat oyuncuların yokluğunu hissettiği maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın 18. dakikasında geriden atılan uzun topta arka direkte yükselen Rodriguez, kafa vuruşuyla Getafe’yi 1-0 öne geçirdi. Golden sonra iki takımın da sonucu etkileyecek pozisyonu olmayınca ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor, ikinci yarıda skor üretmek için oyunu ön bölgeye taşımaya çalışırken Getafe, savunma güvenliğini ön planda tutup kontra ataklarla farkı artırmaya çalıştı. Hücum bölgesinde etkin olmadığı gibi sonuç üretecek pozisyonlarda bulamayan Trabzonspor, orta alanda da etkin olamayınca savunmada kalmak zorunda kaldı ve birbirinden müthiş kurtarışlar yapan kaleci Uğurcan’a çok iş düştü. 90. dakikada ise Sosa’nın pasıyla ceza sahasına giren Sturridge’in vuruşunda savunma topu kornere çelince Trabzonspor beraberliği kaçırdı. Öte yandan grubun diğer maçında İsviçre ekibi Basel, Rusya temsilcisi Krasnodar’ı sahasında 5-0 yenerek liderliğe oturdu. Trabzonspor gruptaki 2. maçında 3 Ekim’de evinde lider Basel’i konuk edecek.

  • Karaman: Sakatlıklar oyunumuzu etkiliyor
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe karşısında alınan sonucu sakatlıklardan kaynaklı eksikliklere bağladı. Maçın ardından açıklamalar yapan konuşan Karaman, “İyi bir oyun ve bizi tatmin edecek bir skor istiyorduk ama maalesef başaramadık” dedi. Trabzonspor’da en temel sorununun sakatlıklar olduğunun altını çizen Karaman, “Orta sahada takımın hücumunu organize edecek 3 oyuncunuzu kaybedince tabii ki çok şey değişecek. Toplu veya topsuz iyi ve süratli oyuncular bunlar. Bu özellik, bizi karşı kaleye daha hızlı götürüyor. Şu an maalesef hücum hattında rakibi şaşırtacak oyuncularımızın eksikliği var. Bundan sonrası için çok fazla seçenek yok. Belki biraz daha sıkıcı bir futbol oynayacağız ama transfer sezonu açılana kadar sonuç almaya çalışacağız” diye konuştu.
  • Fırtına’da 2 değişiklik
  • Trabzonspor, Süper Lig’de son oynadığı G.Birliği maçına göre Getafe karşısında ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman, G.Birliği maçında sakatlanan Ivanildo Fernandes’in yerine Gaston Campi’ye şans tanırken, Abdülkadir Parmak’ı yedek oturtup yerine Doğan Erdoğan ile başladı. Karaman, 60’da ise iki oyuncuyu değiştirdi. Ev sahibi Getafe ise La Liga’daki son oynadığı Real Betis maçına göre ilk 11’inde 9 futbolcu değiştirdi.
  • PFDK ceza yağdırdı
  • Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası, bordo-mavili kulübe ise 100 bin lira para cezası verdi. PFDK, Beşiktaşlı Elneny’ye, Gazişehir Gaziantep maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle 3 maç, aynı pozisyonda kırmızı kart gören Gazişehir Gaziantepli Kayode’ye de yine 3 resmi maçtan men edildi.

FIFA'nın üstünü çizdiği mesele: "Maç tekrar edilemez"
FIFA'nın üstünü çizdiği mesele: "Maç tekrar edilemez"

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor'a 3-1 yenildiği mücadelede kural hatası yapıldığı iddiasını Türkiye Futbol Federasyonu'na taşıyor. Sarı lacivertliler yedikleri ilk goldeki taç atışında taçın el değiştirmesi gerektiğini ifade ederken ikinci golde de Cisse'nin ceza sahası içinde olması sebebiyle hakemin bu pozisyonda golü iptal etmesi gerektiğini düşünüyor.Peki maç tekrarı kararı nasıl veriliyor?Alanyaspor-Fenerbahçe maçında bunu gerektirecek bir durum bulunuyor mu?Tüm bu soruları Avrupa futbolunu yakından takip eden Hüseyin Özkök ile örnekler üzerinden konuştuk."FIFA maç tekrarlarına kesinlikle karşı" Galeri: Süper Lig'de tartışılan pozisyona Şampiyonlar Ligi'nde karar verildiBundesliga'dan dikkat çeken örnekler"23 Nisan 1994'te oynanan Bayern Münih-Nürnberg karşılaşmasında 26. dakikada Thomas Helmer topu kaleye doğru vuruyor ve top dışarı gitmesine rağmen hakem Hans-Joachim Osmers yardımcısının uyarısıyla gol veriyor. Maçı Bayern 2-1 kazanıyor. Tabi büyük bir tartışma çıkıyor. Net olarak kaleye girmeyen bir topla Bayern Münih maçı 2-1 kazanıyor. Bunun üzerine o dönemdeki Almanya Futbol Federasyonu maçın tekrarına karar veriyor ve tekrar maçını da Bayern Münih 5-0 gibi farklı bir skorla kazanıyor. Ancak FIFA Almanya'ya maçın tekrarı nedeniyle sert eleştirilerde bulunuyor. Bunun ardından FIFA maç içindeki yanlış kararların maçın sonucuna etki etse bile tekrarına neden olamayacağını belirterek bir daha böyle bir kararın alınmamasını istiyor."Fenerbahçe'den kural hatası itirazı"Kiesling'in gol olmayan golü bile tekrar gerektirmedi""18 Ekim 2013'te oynanan Hoffenheim-Leverkusen karşılaşması ise 1994'teki uygulamanın tam tersi durumda. Leverkusen'in 1-0 gerideyken Kiessling ile attığı 'gol olmayan gol' sonrasında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Hakem Felix Brych ağları kontrol bile etmemiş ve gol kararı verilmiş, Leverkusen de maçı 2-1 kazanmıştı. Hoffenheim yönetimi maçta kural hatası olduğunu belirterek maç tekrarı isteğini federasyona taşıdı. Ancak Almanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bunun bir hakem hatası olduğu gerekçesi ile bu itirazı reddetti."Alanyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı iki penaltı pozisyonu"FIFA ne derse o olur, IFAB devreye girmeli""FIFA'nın maç tekrarına karşı olduğu bir noktada ve bu örnekler ışığında TFF'nin maçı tekrar oynatma gibi bir kararı olabileceğini düşünmüyorum. TFF, böyle bir karar alması halinde FIFA ile de büyük bir sıkıntı yaşar. Burada yapılması gereken IFAB'dan görüş almaktır"Galeri: Alanyaspor'un ikinci golüne IFAB nokta koydu

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