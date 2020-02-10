Kral çıplak

Son zamanlarda Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim kurulu üyelerinin Trabzonspor’a yönelik açıklamaları ve ‘devlet destekli güçlendiler’ suçlamalarına Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan sosyal medya hesabından cevap verdi. Özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sistemli olarak bordo-mavililere eleştiri getirdiği konu olan “TFF Lisans Talimatı ve Bankalar Birliği yapılandırması” ile ilgili açıklamalara cevap veren Doğan, yönetmeliği madde madde anlatarak, kendilerinin ucuz transfer yapıp alt yapıya yönelirken, Fenerbahçe yönetiminin şov yaptığını iddia etti.

SİSTEMLİ YÖNETİYORUZ

Trabzonspor’un kendileri göreve geldikleri günden itibaren sistemli bir program uyguladığını belirten Başkan yardımcısı Doğan, “Biz ‘bütçeyi’ dengelemekle uğraşırken, maliyeti düşük transferler yaparken, altyapımıza ağırlık verirken, altyapıdan çıkan oyuncumuzu en yüksek bonservis bedeliyle satarken, siz milyonlarca Euro’ya futbolcular alarak şov yapıyordunuz” ifadelerini kullandı. TFF Lisans Talimatı’nın sadece Trabzonspor için çıkmadığını hatırlatan Ertuğrul Doğan, “Talimat bütün kulüpleri kapsıyor. Talimat ‘uymayana ceza verilecek’ diyor! Burada sorun ne? Uyan suçlu mu? Talimatta böyle bir madde yok. Bankalar Birliği yapılandırması da aynı şekilde bütün kulüpleri kapsıyor. Bütçesi uyan imzalıyor, uymayan kendini düzeltip gelecek. Biz göreve geldikten 15 ay sonra yapılandırma oldu. O, 15 ayda yaptıklarımız ortadaydı. Yapılandırmaya girmese miydik” dedi.

YOLA DEVAM EDECEĞİZ

Hakem hatalarına da değinen Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, “Yıllardır hakem hatalarından en çok yanan biziz. Biz isyan ederken siz susuyordunuz. Bıyık altından gülüyordunuz. Bu sezonun başından en son oynadığımız maça kadar yine hakem hatalarına maruz kaldık. Sezon başından bu yana o hataları sıralasak buradan size yol olur. Biz ‘doğru’ bildiklerimizi yaparak yola devam edeceğiz. Sizin kendi içinizdeki başarısızlıklarınızı dışarda arama çabanızı anlıyoruz. Çünkü aciz insanlar kendi kusurlarını örtmek için hep başkalarını kullanır. Lakin kral artık çıplak! Biz daha yemiyoruz. Size afiyet olsun” ifadelerini kullandı.