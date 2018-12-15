SÜPER LİG

Başakşehir-Galatasaray maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu

Kritik maçın VAR'ı Barış Şimşek oldu

Süper Lig’in 16. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir’in sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Barış Şimşek oldu. Şimşek, ligde geride kalan 15 haftada 23 VAR, 4 AVAR olmak üzere toplam 27 defa VAR odasına girdi.

Haber Merkezi IHA
Barış Şimşek VAR odasında en çok tercih edilen isimler arasında.

Barış Şimşek VAR odasında en çok tercih edilen isimler arasında.

Fotoğraf: IHA

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Medipol Başakşehir, bu akşam saat 19.00’da başlayacak maçta sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. Şimşek, ligde geride kalan 15 haftada 23 VAR, 4 de AVAR görevlerinde bulundu.

42 yaşındaki hakem, Başakşehir’in evinde Sivasspor’a 1-0 kaybettiği mücadelenin de Video Yardımcı Hakem'liğini yapmıştı. Barış Şimşek, sarı-kırmızılı takımın maçlarındaki son görevine ise Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıktı. Tecrübeli hakem, bu müsabakada AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak hizmet verdi.

  • Ayrıca Şimşek, sezon başında Süper Kupa’da Akhisarspor’un penaltılar sonucu sarı-kırmızılıları 6-5 yenerek kupaya uzandığı karşılaşmanın da Video Yardımcı Hakem Asistanı’ydı.

Barış Şimşek’in 2018-2019 sezonunda ligde Galatasaray ve Başakşehir maçlarında aldığı görevler sırasıyla şöyle:

  • Başakşehir: 0-1 Sivasspor (VAR)
  • Galatasaray: 2-2 Fenerbahçe (AVAR)
  • Yeni Malatyaspor: 2-0 Galatasaray(VAR)
  • Atiker Konyaspor: 0-1 Başakşehir (VAR)
  • Fenerbahçe: 0-0 Başakşehir (AVAR)
  • Galatasaray: 1-0 Göztepe (VAR)

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