Krizin adı Valbuena

Fenerbahçe’de teknik heyet tarafından Dinamo Zagreb maçı kadrosuna alınmayan Fransız yıldız Valbuena ile teknik direktör Phillip Cocu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Tecrübeli futbolcu, Zagreb deplasmanında kadroya alınmaması nedeniyle rahatsız ve bu rahatsızlığını açıkça dile getiriyor. Fransız yıldız Valbuena, sarı-lacivertli takımda kimseyle konuşmuyor.

Tecrübeli futbolcu, ağrılarını gerekçe göstererek önceki günkü antrenmanda yer almadı ve özel program uyguladı. Valbuena antrenman sonrası ise hemen tesislerden ayrıldı.