SÜPER LİG

Krizin adı Valbuena

Zagreb deplasmanında kadroya alınmayan Mathieu Valbuena'nın bu durumdan oldukça rahatsız olduğu ve takım içerisinde kimseyle konuşmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Valbunea bu sezon forma giydiği 4 maçta skor üretemedi.

Valbunea bu sezon forma giydiği 4 maçta skor üretemedi.

Fenerbahçe’de teknik heyet tarafından Dinamo Zagreb maçı kadrosuna alınmayan Fransız yıldız Valbuena ile teknik direktör Phillip Cocu arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Tecrübeli futbolcu, Zagreb deplasmanında kadroya alınmaması nedeniyle rahatsız ve bu rahatsızlığını açıkça dile getiriyor. Fransız yıldız Valbuena, sarı-lacivertli takımda kimseyle konuşmuyor.

Tecrübeli futbolcu, ağrılarını gerekçe göstererek önceki günkü antrenmanda yer almadı ve özel program uyguladı. Valbuena antrenman sonrası ise hemen tesislerden ayrıldı.

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