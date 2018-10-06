Kucka kadroya alınmadı

Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, orta saha oyuncusu Kucka'yı bu maçın kadrosuna dahil etmedi.
Slovak oyuncu daha önce alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.
Trabzonspor'un Akhisar maç kadrosu şu şekilde;
- Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban, Hosseini, Mustafa Akbaş, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Pereira, Zeki Yavru, Novak, Batuhan, Onazi, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan, Amiri, Nwakaeme, Ekuban, Burak Yılmaz, Rodallega.
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