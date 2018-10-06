SÜPER LİG

Kucka kadroya alınmadı

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Kucka, Süper Lig'de yarın oynanacak Akhisarspor maçının kadrosuna yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kucka bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 5 maçta 1 asist kaydetti.

Kucka bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 5 maçta 1 asist kaydetti.

Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak Trabzonspor'un maç kadrosu belli oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, orta saha oyuncusu Kucka'yı bu maçın kadrosuna dahil etmedi.

Slovak oyuncu daha önce alacakları nedeniyle kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Trabzonspor'un Akhisar maç kadrosu şu şekilde;

  • Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban, Hosseini, Mustafa Akbaş, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Pereira, Zeki Yavru, Novak, Batuhan, Onazi, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan, Amiri, Nwakaeme, Ekuban, Burak Yılmaz, Rodallega.

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