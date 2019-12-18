ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kupanın olay adamı Gökhan Çıra Galatasaray'dan özür diledi

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında Fatih Terin ve sarı kırmızılı camia hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gökhan Çıra

Gökhan Çıra

Galatasaray'ın 4-0 kazanarak turladığı Tuzlaspor maçı sonrasında Gökhan Çıra, sarı kırmızılı camiayı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. 23 yaşındaki futbolcu dün söylediklerinden sonra geri adım attı ve bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla özür diledi.

İşte Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile ilgili yaptığı özür açıklaması;

  • "Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan ve tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylarda dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih Hoca'dan ve ultrAslan'dan özür dilerim."

Dün ne demişti?

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz
Yeni Şafak

Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz

Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray'a turu verdikleri maçtan sonra çılgına dönerek Fatih Terim ve Fernando Muslera hakkında olay sözler sarf etti.

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbolcular birbirine girdi
DHA

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrasında futbolcular birbirine girdi

Tuzlaspor - Galatasaray maçının bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında çıkış tünelinin olduğu bölümde bir tartışma çıktı. Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti.

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