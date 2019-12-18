Kupanın olay adamı Gökhan Çıra Galatasaray'dan özür diledi

Galatasaray'ın 4-0 kazanarak turladığı Tuzlaspor maçı sonrasında Gökhan Çıra, sarı kırmızılı camiayı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. 23 yaşındaki futbolcu dün söylediklerinden sonra geri adım attı ve bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla özür diledi.

İşte Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile ilgili yaptığı özür açıklaması;

"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan ve tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylarda dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih Hoca'dan ve ultrAslan'dan özür dilerim."

Dün ne demişti?

00:49 dk 18 Aralık 2019 Yeni Şafak Gökhan Çıra : Terim mafya, Muslera karaktersiz Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray'a turu verdikleri maçtan sonra çılgına dönerek Fatih Terim ve Fernando Muslera hakkında olay sözler sarf etti.