Kupanın olay adamı Gökhan Çıra Galatasaray'dan özür diledi
Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında Fatih Terin ve sarı kırmızılı camia hakkında yaptığı açıklamalardan dolayı sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın 4-0 kazanarak turladığı Tuzlaspor maçı sonrasında Gökhan Çıra, sarı kırmızılı camiayı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. 23 yaşındaki futbolcu dün söylediklerinden sonra geri adım attı ve bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla özür diledi.
İşte Gökhan Çıra'nın Galatasaray ile ilgili yaptığı özür açıklaması;
"Öncelikle herkese merhaba. Dün yaşanan tatsız olaydan dolayı başta ultrAslan ve tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim. Kimseyle bir sorunum yoktur. Sadece eskiden yaşanan olaylarda dolayı biraz doluydum. Tekrar Fatih Hoca'dan ve ultrAslan'dan özür dilerim."
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