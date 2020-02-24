SÜPER LİG

Kurtarıcı

Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu başarılı performansla göz kamaştırmaya devam ediyor. Beşiktaş maçına damga vuran ve Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren genç kaleci, ligde kurtarış yüzdesinde de Muslera ile yarışıyor.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Trabzonspor’da, kaleci Uğurcan Çakır başarılı performansıyla en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Bordo-mavili takımın Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor’un 1 puanla sahadan ayrılmasında önemli rol oynayan Uğurcan, her geçen gün yükselen başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki file bekçisi, son haftalarda oynanan özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla ön plana çıktı. Uğurcan Çakır yaptığı başarılı kurtarış istatistikleri ile göz dolduruyor. Ligde 21 maçta forma giyen ve filelerinde 21 gol gören; 4 maçta da kalesini gole kapatan Uğurcan yüzde 77.6’lık kurtarış yüzdesine imza attı. Genç kaleci, bu performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Manchester United, Uğurcan’ı kadrosuna katmak için bordo-mavili kulüp ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ’I DURDURDU

Uğurcan, kurtarış yüzdesi 80 olan Galatasaraylı Fernando Muslera’dan sonra bu alanda ligin en iyisi oldu. Ceza sahası dışından kurtarış yüzdesi 97 olan Trabzonspor’un genç file bekçisi, kalesine gelen 30 şutun 29’nu kurtarırken sadece 1 gol yedi. Ceza sahası içinde kurtarış yüzdesi yüzde 69 olarak gerçekleşen Uğurcan, ceza sahası içinde 68 şuttan 47’sini kurtarırken kalesinde 21 gol gördü. 23 yaşındaki kalecinin topu oyuna sokma başarısı ise yüzde 76. Trabzonspor’un genç file bekçisi, Beşiktaş maçında kalesinde başarılı kurtarışlara imza atarken, istatistiklerde de zirve yaptı. Uğurcan kalesine gelen 9 şuttan 7’sini kurtardı. Beşiktaş maçında kalesinde 2 gol gören 23 yaşındaki file bekçisinin kurtarış yüzdesi ise yüzde 77.8 olarak gerçekleşti.

Gol makinesi durmuyor

Sörloth'un paylaşımı
Sörloth'un paylaşımı

  • Süper Lig’de zirvede bulunan Trabzonspor’da, Sörloth, neredeyse hiçbir maçı boş geçmiyor. 24 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin attığı gollerin yarısına direkt katkı yaptı.
  • Trabzonspor’da Alexander Sörloth rüzgarı dinmek bilmiyor. Norveçli golcü, başarılı performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bordo-mavili formayla 34 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 24 gol ve 6 asistlik performans saergiledi. Trabzonspor’un durdurulamayan gol makinesi Sörloth’a, Avrupa’da durdurulamayan bir başka vatandaşı Erling Haaland’dan mesaj geldi. Almanya ekibi Borussia Dortmund’un golcüsü, Beşiktaş maçının ardından yaptığı yorumda Sörloth için ‘Kuzeyin Kralı’ ifadelerini kullandı. EURO 2020 play-off maçında Sırbistan ile karşılaşacak Norveç Milli Takımı’nındaki Sörloth ve Haaland’ın şampiyonadaki performansları da merak ediliyor. Haaland ve Sörloth’un performanslarını Avrupa arenasında da sürdürmesi halinde çok yüksek bonservis bedellerine ulaşmaları bekleniyor. Dortmund formasıyla harika bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki Haaland, 5 lig maçında 8 gol atarken, Sörloth ise ligde 19. kez ağları sarstı.

Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3
Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında 1999 yılından beri yenilmediği Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Donk, 80. dakikada penaltıdan Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 21. dakikada penaltıdan Kruse attı. Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20’si lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı. Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı.Ersun Yanal kırmızı kart gördüKarşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru’nun pozisyonunda hakem Umut Meler’e itirazlar ederek sahaya girdi. Yanal itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal’a direkt kırmızı kart gösterdi. Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.Galatasaray derbisinin kaybedilmesinin ardından stadyum dışında &#39;Ali Koç istifa&#39; sloganları atılıyor pic.twitter.com/8caKZsJ8u5&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 23, 2020 Tolgay ıslıklandıSüper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Tolgay Arslan, oyundan alınırken sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Müsabakanın 60. dakikasında yerini Deniz Türüç’e bırakan Arslan’a sarı-lacivertli taraftarlar ıslıkla tepki gösterirken Teknik Direktör Ersun Yanal ise tribünlere dönüp oyuncusunu alkışladı.Derbide kartlar havada uçuştuSüper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yaptı.Karşılaşmada kartlar havada uçuştu. Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal ile Deniz Türünç kırmızı kart görürken, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Volkan Kazak (Yardımcı antrenör) sarı kart gördü. Galatasaray’da ise Younes Belhanda kırmızı kart, Teknik Direktör Fatih Terim, Radamel Falcao, Jean Michael Seri, Ryan Donk, Mariano sarı kart ile cezalandırıldı.Fatih Terim’in Ersun Yanal’a karşı 5. galibiyetiFenerbahçe - Galatasaray derbisi aynı zamanda iki takımın teknik adamlarının da rekabetine sahne oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynanan müsabaka ise 13. kez karşı karşıya gelmiş oldu. İki takım çalıştırıcısı ilk olarak 4 Eylül 1996 yılında oynanan Galatasaray (Fatih Terim) - Denizlispor (Ersun Yanal) mücadelesinde rakip oldu. Bu karşılaşmayı Terim’in öğrencileri 2-0 kazandı.Bu derbi ile birlikte Fatih Terim, Ersun Yanal’a karşı galibiyet sayısını 5’e çıkardı. Yanal’ın takımları ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İki teknik adam derbilerde ise 4. kez karşılaştı. Bu maçlarda Ersun Yanal’ın galibiyeti bulunmaz, Fatih Terim 2. galibiyetini elde etti. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin 11'i:Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Tolgay, Dirar, Kruse, Tolga, VedatGalatasaray'ın 11'i:Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao.

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