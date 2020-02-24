Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Trabzonspor’da, kaleci Uğurcan Çakır başarılı performansıyla en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Bordo-mavili takımın Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor’un 1 puanla sahadan ayrılmasında önemli rol oynayan Uğurcan, her geçen gün yükselen başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 23 yaşındaki file bekçisi, son haftalarda oynanan özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla ön plana çıktı. Uğurcan Çakır yaptığı başarılı kurtarış istatistikleri ile göz dolduruyor. Ligde 21 maçta forma giyen ve filelerinde 21 gol gören; 4 maçta da kalesini gole kapatan Uğurcan yüzde 77.6’lık kurtarış yüzdesine imza attı. Genç kaleci, bu performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Manchester United, Uğurcan’ı kadrosuna katmak için bordo-mavili kulüp ile temasa geçti.

BEŞİKTAŞ’I DURDURDU

Uğurcan, kurtarış yüzdesi 80 olan Galatasaraylı Fernando Muslera’dan sonra bu alanda ligin en iyisi oldu. Ceza sahası dışından kurtarış yüzdesi 97 olan Trabzonspor’un genç file bekçisi, kalesine gelen 30 şutun 29’nu kurtarırken sadece 1 gol yedi. Ceza sahası içinde kurtarış yüzdesi yüzde 69 olarak gerçekleşen Uğurcan, ceza sahası içinde 68 şuttan 47’sini kurtarırken kalesinde 21 gol gördü. 23 yaşındaki kalecinin topu oyuna sokma başarısı ise yüzde 76. Trabzonspor’un genç file bekçisi, Beşiktaş maçında kalesinde başarılı kurtarışlara imza atarken, istatistiklerde de zirve yaptı. Uğurcan kalesine gelen 9 şuttan 7’sini kurtardı. Beşiktaş maçında kalesinde 2 gol gören 23 yaşındaki file bekçisinin kurtarış yüzdesi ise yüzde 77.8 olarak gerçekleşti.

Gol makinesi durmuyor

Süper Lig’de zirvede bulunan Trabzonspor’da, Sörloth, neredeyse hiçbir maçı boş geçmiyor. 24 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililerin attığı gollerin yarısına direkt katkı yaptı.

Trabzonspor’da Alexander Sörloth rüzgarı dinmek bilmiyor. Norveçli golcü, başarılı performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakıyor. Bordo-mavili formayla 34 resmi maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 24 gol ve 6 asistlik performans saergiledi. Trabzonspor’un durdurulamayan gol makinesi Sörloth’a, Avrupa’da durdurulamayan bir başka vatandaşı Erling Haaland’dan mesaj geldi. Almanya ekibi Borussia Dortmund’un golcüsü, Beşiktaş maçının ardından yaptığı yorumda Sörloth için ‘Kuzeyin Kralı’ ifadelerini kullandı. EURO 2020 play-off maçında Sırbistan ile karşılaşacak Norveç Milli Takımı’nındaki Sörloth ve Haaland’ın şampiyonadaki performansları da merak ediliyor. Haaland ve Sörloth’un performanslarını Avrupa arenasında da sürdürmesi halinde çok yüksek bonservis bedellerine ulaşmaları bekleniyor. Dortmund formasıyla harika bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki Haaland, 5 lig maçında 8 gol atarken, Sörloth ise ligde 19. kez ağları sarstı.