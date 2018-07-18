Trabzonspor kalesinde bu sezon 12. yılını geçirecek olan kaptan ve kaleci Onur Recep Kıvrak, Slovakya kampında gerek performansı, gerek arkadaşlarıyla iletişimi, gerekse de teknik direktiör Ünal Karaman’la diyaloğu ile dikkat çekiyor. Geçen sezonun 29. haftasında oynanan Osmanlıspor maçında sakatlanmasına rağmen futbol hayatını riske atarak oynayan, sağ ve sol dizinden birçok kez ameliyat geçiren milli kaleci, yeni sezon öncesinde antrenmanlarda gösterdiği başarılı performansla adeta ikinci baharını yaşıyor. Slovenya kampının en çalışkan oyuncularının başında gelen Onur, yeni sezonda Karaman’ın saha içindeki en en önemli yardımcısı olacak.

YENİDEN MİLLİ TAKIM’I İSTİYOR

Geçen sezon yaşadığı sakatlığı nedeniyle son 5 haftada kaledeki yerine alamayan, tatil döneminde ise tedavisine devam eden tecrübeli file bekçisi hedef büyüterek, hem Trabzonspor’un başarısı için mücadele etmeyi, hem de buna paralel olarak yeniden milli takım kalesini devralmak için çalışıyor. Bütün takım arkadaşları ile yakından ilgilenen ve özellikle alt yapıdan gelen genç futbolcuların motivasyonuna katkı sağlayan kaleci Onur, bu konuda teknik direktör Ünal Karaman’ın en büyük yardımcısı. Öncelikli hedefinin Trabzonspor’un başarısına katkı sağlamak olduğunu belirten başarılı file bekçisi, Milli takıma gitme konusunu da zamanın göstereceğini söyledi. Onur Recep Kıvrak, bugüne kadar 13 kez A Milli Takım’ın formasını giydi.

Rodellaga zorluyor

Geçen sezondan kalan sakatlığına rağmen Slovenya kampında yoğun bir tempo içinde çalışan Hugo Rodeallaga, Burak Yılmaz’ın ameliyat olmasından sonra Trabzonspor’un can simidi oldu. Geçen yıldan kalma sakatlığına rağmen takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Rodeallaga’yı, tek golcü olarak görünürken alternatifi olarak Muhammet Beşir zorluyor.

Trabzon tek golle kazandı

Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hırvatistan’ın Lokomotiva Zagreb takımını 1-0 yendi. Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya’da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb ile karşılaştı. Slovenya’nın başkenti Ljubljana yakınındaki Kranj kasabası ile aynı ismi taşıyan statta oynanan hazırlık maçında bordo-mavililer 75. dakikada Ramil Sheydaev’in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. İlk maçında Slovenya’nın Triglav takımını 2-0 yenen bordo-mavili ekip, 20 Temmuz’da Rusya’nın Spartak Moskova ve 23 Temmuz’da ise Katar’ın El Duhail takımlarıyla karşılaşacak.