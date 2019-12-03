SÜPER LİG

Kuzey yıldızı parıldıyor

Trabzonspor’un kiralık olarak kadrosuna kattığı Sörloth, Süper Lig’de attığı 8 golün yanında 4 de asist yaparak skora en çok katkı yapan oyuncu unvanını sürdürdü. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, Norveçli golcünün her türlü opsiyon hakkının ellerinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Karadeniz ekibinin, Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 21 maçta forma giyen bordo-mavili futbolcu, 18 maça ilk on birde başlarken, 3 müsabakada ise oyuna sonradan dahil oldu. Söz konusu karşılaşmalarda rakip ağlara 10 gol bırakan Alexander Sörloth, 4 de asist yaptı. Trabzonspor, Süper Lig’de Alexander Sörloth’ün gol attığı maçlarda yenilmedi. 8 maçta 8 gol atan başarılı forvet, 4 tane asist yaparak bordo-mavililerin elde ettiği 23 puanın 16’sına katkı sağladı. 1.94’lük golcü oyuncu, bordo-mavili forma altında Süper Lig’de attığı 8 golle, gol krallığı yarışında da iddialı duruma geldi. Norveçli futbolcu, 9 gollü Yeni Malatyaspor’dan Adis Jahovic ve Aytemiz Alanyaspor’un golcüsü Papiss Cisse’nin ardından 8 golle 3. sırada yer aldı. Golcü oyuncu 8 golün yanında yaptığı 4 asistle ligde skora en fazla katkı yapan oyuncu unvanını da korudu.

SÖZLEŞME OPSİYONU FIRTINA’DA

Galatasaray maçı sonrası Sörloth’un sözleşmesiyle ilgili yöneltilen sorulara Başkan Ahmet Ağaoğlu, sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımında iki yıllığına kiralanan 23 yaşındaki oyuncunun kontratı için önümüzdeki sezonu bekleyeceklerini belirterek, bu tarz haberlerin gündemden düşmesini istedi. İngiliz kulübüne her yıl için 750 Bin Euro, oyuncuya ise 1 milyon 500 bin Euro ödeyecek olan Trabzonspor, Sörloth’un 2020-2021 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi) yüzde 50’sinde ilk 11’de başlaması halinde 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transferi gerçekleştirmiş olacak. Ağaoğlu, oyuncunun maçların yüzde 50’sinde forma giymemesi halinde bile opsiyon hakkının bordo-mavili kulüpte olduğunu belirtti.

  • Taktik Tunç’tan gol Sörloth’tan
  • Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler günü için özel bir projeye imza attı. Turkcell, teknoloji ile engelleri aşmak için yepyeni bir projeyi hayata geçirdi. Engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmaya yardımcı olacak çalışma sayesinde 5G ile artırılmış ve sanal gerçeklik gibi diğer yeni nesil teknolojiler birlikte kullanıldı. Bu yeni çözümün ilk kez denendiği projede, erken doğuma bağlı kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftar Tunç Genç sanal gerçeklik gözlüğü ile Trabzonsporlu Alexander Sörloth’un kafasına taktığı kameradaki görüntüleri görerek 5G ile golcü futbolcuyu yönlendirdi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme süresi sayesinde talimatları anında alan futbolcu, takım arkadaşı kaleci Erce Kardeşler’e gol atarak genç taraftarın hayalini gerçekleştirdi.
  • Son dakika kabusu sürüyor
  • Süper Lig’de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig’de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. Karadeniz ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti. Bordo-mavililer evinde önde götürdüğü Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında ise son dakikalarda yediği gollerle 4 puandan oldu.

Mancini'den kura yorumu: Maçlar sahada oynanır
Mancini'den kura yorumu: Maçlar sahada oynanır

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde yer aldıkları A Grubu'nun rakipleri itibarıyla yansıtıldığı gibi kolay bir grup olmadığını ama iyimser olabileceklerini belirtti.Radio 1'de sabah programına katılarak, Romanya'nın başkenti Bükreş’te cumartesi günü çekilen Avrupa Şampiyonası kuralarını değerlendiren Mancini, "Grubumuzun öyle gösterildiği gibi kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte biraz iyimser olabiliriz. Neticede iyi bir performans sergileyerek buraya geliyoruz" dedi.Mancini, "Grubumuzdaki 3 takımın da kaybedecek bir şeyi yok. Bize karşı alacakları yenilgileri normal değerlendirebilirler. Üç takım da iyi ve genç oyunculardan kurulu. Türkiye, kendi grubunda Fransa’dan 4 puan aldı. İsviçre, rahatsız edici, çünkü bizi iyi tanıyorlar. Premier Lig’de oynayan oyuncularıyla Galler sürpriz yapabilir. Maçlar sahada oynanır" ifadelerini kullandı.

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