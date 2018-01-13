SÜPER LİG

Larin Beşiktaş'a geldi mi? Larin'e ne kadar bonservis ödenecek?

Larin'in tedirgin eden vukuatı

Beşiktaş'ın transferini açıklaması beklenen golcü oyuncu Cyle Larin'in geçtiğimiz yıl alkollü olarak ters şeritte araç kullanmaktan dolayı gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
22 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçtiği belirtiliyor.

22 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçtiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Reuters

MLS ekiplerinden Orlando City forması giyen Cyle Larin'in geçtiğimiz yaz alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı öğrenildi.

Genç oyuncunun gece saat 2.30 sularında belirlenen yasal sınırın üzerine alkollü olarak, 4 şeritli bir yolda ters şeritten araç kullandığı için polis tarafından durdurulduğu ve bu olayın ardından bir süre gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Olay sonrası tedavi görmesi kararlaştırılan Larin'in, bu süreçte takımıyla maçlara yasaklı olduğu için çıkamadığı kaydedildi.

Larin ise o dönem konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

  • Ailemden, taraftarlarımızdan, Orlando City'den ve Kanada'dan böyle bir duruma düştüğüm için özür diliyorum. Bir daha bu tarz bir olayın yaşanmaması ve çevremdekilerin güvenini yeniden kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim.

Şenol Güneş'in ısrarla istediği oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Yıllık 1 milyon 600 bin euro alacak olan Larin için MLS'e 1 milyon 500 bin euro bonservis ödenecek.

Cyle Larin İstanbul'a geldi
Cyle Larin İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrasında milli futbolcunun boşluğunu Kanadalı golcü Cyle Larin'le doldurdu.Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen genç golcünün siya beyazlılar için sağlık kontrolünden geçeceği aktarılırken kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.Şenol Güneş’in ısrarla istediği oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Yıllık 1 milyon 600 bin euro alacak olan Larin için MLS’ye 1 milyon 500 bin bonservis ödenecek.Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu MLS'te çıktığı 87 maçta 43 gol atarken 8 de asist kaydetti. 📊Beşiktaş&#39;ın anlaşmaya vardığı iddia edilen Cyle Larin&#39;in MLS&#39;teki performansı dikkat çekiyor... #CyleLarin #Beşiktaş Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Oca 7, 2018 at 11:37ös PST)

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.