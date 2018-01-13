Larin'in tedirgin eden vukuatı

MLS ekiplerinden Orlando City forması giyen Cyle Larin'in geçtiğimiz yaz alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı öğrenildi.

Genç oyuncunun gece saat 2.30 sularında belirlenen yasal sınırın üzerine alkollü olarak, 4 şeritli bir yolda ters şeritten araç kullandığı için polis tarafından durdurulduğu ve bu olayın ardından bir süre gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Olay sonrası tedavi görmesi kararlaştırılan Larin'in, bu süreçte takımıyla maçlara yasaklı olduğu için çıkamadığı kaydedildi.

Larin ise o dönem konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

Ailemden, taraftarlarımızdan, Orlando City'den ve Kanada'dan böyle bir duruma düştüğüm için özür diliyorum. Bir daha bu tarz bir olayın yaşanmaması ve çevremdekilerin güvenini yeniden kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim.

pic.twitter.com/5hnJTzA42d — Cyle Larin (@CyleLarin) 16 Haziran 2017

Şenol Güneş'in ısrarla istediği oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Yıllık 1 milyon 600 bin euro alacak olan Larin için MLS'e 1 milyon 500 bin euro bonservis ödenecek.