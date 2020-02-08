Lemina için sıkı pazarlık

Galatasaray yönetimi, sezon başında bir sezonluğuna kiralık olarak kadroya katılan Mario Lemina’nın bonservisini almak için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında sözleşmeye eklenen 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu düşürmek için Southampton ile pazarlıkları sürdürüyor. Gabonlu futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon gösterdiği performansla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelirken, yönetim 26 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için uğraş veriyor. Ayrıca İngiltere merkezli Daily Echo’nun haberine göre, Southampton sezon başında kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mario Lemina, Wesley Hoedt, Guido Carillo, Mohamed Elyounossi ve Fraser Forster’ın geri dönmesini istemiyor. Mustafa Cengiz ve yönetimi, bu durumdan yararlanmak isterken, daha düşük bir ücret karşılığında Lemina’nın tapusunu almak istiyor. Lemina’nın da hem İstanbul’dan hem Galatasaray taraftarlarından çok etkilendiği ve sarı-kırmızılı forma altında kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.

Kasımpaşa’ya karşı 2 eksik

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor karşısında rotasyona gitmenin bedelini sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak ödeyen Galatasaray, ligde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasında as kadrosuna yakın bir 11’le sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı süren Radamel Falcao ve sarı kart cezalısı Younes Belhanda dışında eksik bulunmuyor. Teknik heyetin kalede Muslera, defansta ise Mariano, Donk, Marcao ve Saracchi dörtlüsüne görev vermesi bekleniyor. Teknik kadro, orta sahada ise Lemina, Seri, Emre Akbaba üçlüsünü oynatacak. Forvet bölgesinde ise Feghouli, Ömer Bayram ve Adem Büyük forma giyecek.



Nzonzi’ye yarım sezon için 1.5 milyon

Galatasaray, sezon başında Roma kulübünden kiraladığı Steven Nzonzi’nin alacaklarının hepsini ödedi. Şubat ayının ilk haftası bitene kadar alacaklarının hesabına yatırılacağı garantisi verilen Nzonzi’ye, sarı-kırmızılı kulüp 535 bin Euro ödedi ve Fransız oyuncunun Galatasaray ile artık hiçbir ilişkisi kalmadı. Sarı-kırmızılı kulübün, Nzonzi’nin 605 bin Euro olan hak edişinden antrenmanı izinsiz terk ettiği için kendisine kesilen 70 bin Euro’yu da düşerek ödeme yaptığı kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, yarım sezon için Nzonzi’ye toplamda 1,55 milyon Euro’luk ödeme yapmış oldu. Rennes ile anlaşan Nzonzi, Galatasaray’da sezonun ilk yarısında 15 resmi maçta forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.