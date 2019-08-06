Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan Leo Schwechlen yeniden "eve" döndü.
Fransız futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe formalarını giymişti.
- Son olarak geçen sezon Erzurum'da forma giyen futbolcu 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından olmuştu. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol 1 asist ile oynadı.
⬅✍👀 pic.twitter.com/ZqGH7CJt62
⬅✍👀 pic.twitter.com/ZqGH7CJt62— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 6, 2019
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