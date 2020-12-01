Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

Formula 1’de İstanbul’daki yarışla şampiyonluğunu ilan eden Lewis Hamilton’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiliz pilot, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. ayağı olan Sakhir Grand Prix’sinde yarışamayacak.

İstanbul Park'tan şampiyon çıktı: Nefes kesen son 9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de yarış büyük heyecana sahne oldu.Intercity İstanbul Park’ta saat 13.10 itibariyle start alan yarışa BWT Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başladı. İkinci sırada Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen start alırken, BWT Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez üçüncü sıradan mücadeleye başladı. Pilotlar klasmanında 7. şampiyonluğunu ilan etmek için büyük avantaja sahip olan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 6. sırada start aldı.Yarış öncesi yağmur yine etkili olduÖnceki günlerde olduğu gibi İstanbul Park’ta bugün de yağış etkisini gösterdi. Antrenman ve sıralama turlarında yağmur nedeniyle pilotlar görüş sıkıntısı yaşarken, araçlar da piste tutunmakta zorluk yaşamıştı. Pilotlar bugün de yarış öncesi ısınma turlarını atarken benzer görüntüler yaşandı. Henüz ısınma turlarında yaşanan ufak kazalar sonucu bazı pilotlar pite dönmek zorunda kaldı.Russell'ın ön kanadı kırıldı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/yj98qQyI3o— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Yarış spinlerle başladıYarış start alırken yağmur durdu ancak ıslak zemin nedeniyle birçok takım yarışa yağmur lastikleriyle başlamayı tercih etti. Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel muhteşem bir starta imza atarken, ilk virajda spin atanlar oldu.F1 Türkiye'de 9 yıl sonra spinlerle başladı.#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/JgXGdgfWPz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Büyük bir kazanın eşiğinden dönüldüMax Verstappen, 18. turda Perez'i geçmek için yaklaşık 300 km/h ile giderken büyük bir spin attı. Aracını iyi kontrol eden Verstappen, bir yere çarpmadan yarışa geri dönebildi.Verstappen'in spin atmaya başladığı o an 📸#TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/uGf2mcWbr5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020 Şampiyon HamiltonFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.35 yaşındaki Hamilton Alman Michael Schumacher'in 7 kez ile "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.Pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Şentop verdiFormula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.İstanbul Park'ta su dansı: Sıralama turları nefes kestiAnketlerde İstanbul Park fırtınası estiBakan Kasapoğlu İstanbul Park'ta konuştu: Talep eden değil, talep edilen ülkeyiz

Mustafa Şentop'tan Hamilton'a: Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Formula 1 Türkiye Grand Prix’ini kazanan Hamilton’a kupasını takdim etti. Ayrıca Şentop, İngiliz pilotu sosyal medya hesabından da tebrik etti.Yarış sonrası Twitter hesabından bir paylaşım yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Formula 1’in İstanbul ayağını kazanan Mercedes Pilotu Lewis Hamilton’ın yeni şampiyonluğunu podyumda tebrik edip, kupasını takdim ettik. Pist çok iyiymiş değil mi şampiyon” ifadelerini kullandı.İstanbul Park'tan şampiyon çıktı: Nefes kesen sonFormula 1'in #İstanbul yarışında birçok pilot havadan ve yoldan şikayet etti ancak etmeyenler de vardı... #SOLOTÜRK [🇹🇷] : "Yol tutuşu harika" 😎 #TurkishGP 🇹🇷 | #F1 pic.twitter.com/PP3mOfBhMg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 15, 2020