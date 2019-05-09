Ligi ikinci bitirebiliriz

Uğurcan, Trabzonspor’un altyapısı ve buradan A takıma katılan oyuncular hakkında ise “Trabzonspor altyapısı oyuncu madeni gibi. Trabzonspor altyapısına ilk gittiğimde, ‘Ben nereye geldim böyle? İstanbul’da futbol oynanmıyormuş’ demiştim. Herkes mi çok yetenekli olur? Hele Trabzon doğumlu oyuncuların tamamı çok özel yeteneklere sahipti. Trabzonspor büyük bir altyapı fabrikası. Ben de bu altyapıdan yetiştiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNAL KARAMAN ÇOK SAMİMİ

Teknik direktör Ünal Karaman’ın kendilerine bakış açısının iyi olduğunu belirten Uğurcan, “Ünal hocamın samimiyetine çok inanıyorum. Her söylediği sözü büyük bir dikkatle dinliyoruz. Bize olan güvenini biliyoruz ve bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Performansımın artmasında kendisinin çok büyük payı var. Sezon başında 3. kaleci konumundayken bana ne kadar güvendiğini söylemiş ve ‘Seni bir gün A Milli Takım’a göndereceğiz’ demişti. Bu sezon ilk kez F.Bahçe maçına 11’de başladım. O güveni alınca zaten kötü oynama şansınız olmuyor. O sayede A Milli Takım’a kadar yükseldim” diye konuştu.