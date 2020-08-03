Lille Türk futbolcu transfer etmeye devam ediyor: Sıradaki isim Galatasaray'dan

Beşiktaş'tan tecrübeli golcü Burak Yılmaz'ı renklerine bağlayan Lille kulübü, Türkiye'den oyuncu araştırmaya devam ediyor.

Sportif Direktör Luis Campos ve ekibindeki scoutlarında Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı'yı raporlandırdığı ve bu oyuncunun transferinin bitme noktasına geldiği belirtildi.

Francefootball'un haberine göre Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan genç oyuncunun yakın zamanda Fransa'ya giderek Lille takımına katılması bekleniyor.

Lille, Mustafa Kapı transferini bitirmesi halinde Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve genç takımda yer alan Ferhat Çoğalan ile birlikte takımdaki 5. Türk futbolcu olacak.