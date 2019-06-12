Lille Yusuf’u istedi Trabzonspor vermedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2018-19 sezonunun tamamlanmasıyla Avrupa kulüplerinin transfer hedefinde olan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür’ü, kadroda tutmayı düşündüklerini belirtti.

Ağaoğlu, Avrupa futbolundan birçok kulübün izlediği iki futbolcuyu bu sezon göndermeye sıcak bakmadıklarını ve Lille’den Yusuf Yazıcı için gelen artırılmış teklife teşekkür ettiklerini kaydederek, “Lille’in yapmış olduğu teklife biz teşekkür ettik. Şartlar ne olur bilmiyorum ama şuandaki düşüncemiz hem Yusuf Yazıcı hem de Abdülkadir Ömür’ü kadromuzda tutmak” diye konuştu.

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