Lille’den Yusuf’a rekor teklif

Bu yaz Türkiye’nin transfer gündeminden düşmeyen Trabzonspor’un kaptanı Yusuf Yazıcı’nın transferinde sona gelindi. Bordo-mavililerin adeta kapısını aşındıran Lille Kulübü ile Yusuf Yazıcı transferinde sona gelindi. Yapılan son görüşmenin ardından, genç yıldız için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenilirken, daha önce Trabzonspor yönetime 15 milyon Euro öneren Fransızlar, son olarak bu miktarı 23 Milyon Euro’ya çıkardı. Edinilen bir başka bilgiye göre de yapılan pazarlıklarda bir sonraki satıştan yüzde 15 pay verilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, “15 milyon Euro ile ancak masaya otururuz” açıklamasının ardından bu rakamla önceki hafta Türkiye’ye gelen ve Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ile masaya oturan Fransız ekibi temsilcileri 15 Milyon Euro teklif etmiş, bu rakam kabul görmemişti. Bunun üzerine takımla birlikte Avusturya kampında bulunan Ağaoğlu, kamptan ayrılarak İstanbul’a döndü. Ağaoğlu’nun Lille kulübüne ilk teklifi 25 milyon Euro olmuştu.

23 MİLYON EURO’DA EL SIKIŞILDI

Yapılan pazarlıklar sonrasında teklifi düşünen Fransız ekibinin temsilcileri bu kez 20 Milyon Euro’ya kadar çıktılar. Trabzonspor tarafından görüşmeler tıkanma noktasına gelirken, görüşme başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından kapandı. Hafta sonu son bir hamle ile Ağaoğlu’nun kapısını çalan Lille ekibi sorumlularının rakamı en son teklif olarak 23 milyon Euro’ya çıkarttığı ve bu rakam üzerinde el sıkışıldığı öğrenildi. Taraflar arasında görüşmelerin son aşamaya geldiği ve resmi imzaların her an atılabileceği ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda, Türkiye’den transfer olan en yüksek bedelli oyuncu Yusuf Yazıcı olacak. Daha önce Cenk Tosun, Beşiktaş’tan Everton’a 22 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

Mikel: Kulübün büyüklüğünü gelince gördüm

Trabzonspor, yeni transferleri John Obi Mikel ve Ivanildo Fernandes için imza töreni düzenledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bugün hem genç bir oyuncu olan Ivanildo hem de kariyerini konuşmanın bile gereksiz olduğu Obi Mikel ile imza töreni düzenliyoruz. Biz Obi ile sadece bir futbolcu değil etik ahlak ve duruşuyla çok büyük bir atlet transfer ettik. Genç oyunculara ne kadar yatırım yaptığımızı herkes biliyor. Bunun yanı sıra genç oyuncularımıza tecrübelerini aktarabilecek bir oyuncu aldık. Bordo-mavili kulüple 2 1 yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı Obi Mikel de şunları kaydetti: “Trabzonspor’a geldiğimde ne kadar büyük bir kulüp olduğunu kendi gözlerimle gördüm. Ben de genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bu kadronun başarısı için hem saha içinde hem de saha dışında gerek tecrübe olsun gerekse mücadele ve oyun azmi olsun elimden gelen her şeyi yapacağım” Kiralık olarak kadroya katılan Portekizli oyuncu Ivanildo Fernandes ise, “Transfer sürecinde bana olan ilgi ve gösterilen değer gerçekten buraya gelmemde en büyük etken oldu. Ben çalışmayı seven bir insanım. Bana gösterilen ilgi ve değer karşısında insanları mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisin yapacağım” dedi.