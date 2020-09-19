Takımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi
Yeni transferlerle ilgili sorulara cevap veren Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in Mustafa Kapı'yı tanımadığını söylemesi dikkati çekti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardından son olarak Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, yeni transfer edilen oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.
"Burak rol model"
Burak Yılmaz hakkında konuşan Fransız çalıştırıcı, "Burak gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Onu transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
"Mustafa Kapı'yı anlatamam çünkü tanımıyorum"
18 yaşındaki Mustafa Kapı'yla ilgili gelen soruya da cevap veren Galtier, "Mustafa Kapı'yı size anlatamam. Çünkü, onu tanımıyorum. Bizimle antrenman yapmıyor" dedi.
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