Takımına transfer edilen Türk futbolcu için 'Tanımıyorum' dedi

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardından son olarak Mustafa Kapı'yı kadrosuna katan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, yeni transfer edilen oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.

"Burak rol model"

Burak Yılmaz hakkında konuşan Fransız çalıştırıcı, "Burak gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Onu transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptı Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'de 11 çıktığı ilk maçta asist yaptı. Reims ile oynanan maçta takımının golünü atan Bamba'ya asist yapan 35 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.Mücadeleye tek forvet olarak başlayan Burak, 32. dakikada savunma oyuncularının markajından kurtularak ceza sahası dışında topla buluştu. Bu sırada sol kanattan gelen Bamba'yı gören tecrübeli futbolcu pasını çıkarttı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusuna şutluk bir pozisyon oluşturdu. Bamba düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.Burak Yılmaz'ın ilk 11'de çıktığı ilk maçta gole katkı sunması sosyal medyada beğeni ve takdir mesajlarının atılmasına neden oldu.Hatırlanacağı üzere Burak Yılmaz, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmış ve kontratını feshetmişti. Tecrübeli futbolcu Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un teklifini kabul etmiş ve Zeki Çelik ile Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'e imza atmıştı.🇹🇷Burak Yılmaz, Lille'in Reims deplasmanında Bamba ile bulduğu golün asistini yaptı.Bu hesap kapanacak, @goalforza sayfasını takip ediniz. pic.twitter.com/35TRgsamh0— @goalforza'yı takip ediniz. (@canligol_tv) August 30, 2020 Maçtan notlar;Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 mağlup etti. Auguste Delaune Stadı'ndaki ikinci hafta mücadelesine Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 79. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi. İlk maçında Rennes ile berabere kalan Lille, bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.Milli futbolcularımızın forma giydiği #Lille, Reims'i deplasmanda 1-0 mağlup etti▪#BurakYılmaz: 79 dakika oynadı ilk golün hazırlayıcısı oldu [🎯]▪#ZekiÇelik: 87 dakika oynadı, sakatlanarak oyundan çıktı▪#YusufYazıcı: 11 dakika oynadı https://t.co/8ghCB4cSYA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 30, 2020

"Mustafa Kapı'yı anlatamam çünkü tanımıyorum"

18 yaşındaki Mustafa Kapı'yla ilgili gelen soruya da cevap veren Galtier, "Mustafa Kapı'yı size anlatamam. Çünkü, onu tanımıyorum. Bizimle antrenman yapmıyor" dedi.

00:09 dk 08 Ekim 2016 Diğer 14 yaşında A takımla maça çıktı tarihe geçti Levski Sofya maçında sahaya çıkan Galatasaraylı 14 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takımın en genç oyuncusu olarak tarihe geçti. Galatasaray'ın, Levski Sofya ile oynadığı hazırlık maçında Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, 89. dakikada oyuna 14 yaşındaki Mustafa Kapı'yı aldı. A takım maçında forma giyen Mustafa Kapı, Galatasaray'ın en genç oyuncusu olarak tarihe geçti.



