Lille'in Türk yıldızları yine iş başında: Asist Burak'tan gol Yusuf'tan

Lille'in Monaco ile oynadığı Ligue 1 maçına Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz iş birliği damga vurdu. Lille'in 1-0 önde olduğu sırada hızlı bir atağa imza atan milli futbolcularımız takımlarının farkı açmasını sağladı.
Burak Yılmaz, savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında Yusuf Yazıcı'ya eliyle 'sola açıl' işareti yaptı. Bu esnada sola doğru koşu gösteren Yusuf, Burak'tan aldığı pası iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
İşte Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı iş birliği;
65' #Lille 2-0 #Monaco
⚽ Yusuf Yazıcı
Follow @goal433 for all goals.#Ligue1 pic.twitter.com/cxZxWIeRdY
65' #Lille 2-0 #Monaco
Lille'in golden sonra yaptığı paylaşım;
Lille'den gol yorumu: Türk malı kontra atak 🇹🇷 https://t.co/he5bXMahMI
Lille'den gol yorumu: Türk malı kontra atak 🇹🇷 https://t.co/he5bXMahMI— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 6, 2020
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