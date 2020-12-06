Lille'in Türk yıldızları yine iş başında: Asist Burak'tan gol Yusuf'tan

Lille'in Monaco ile oynadığı Ligue 1 maçına Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz iş birliği damga vurdu. Lille'in 1-0 önde olduğu sırada hızlı bir atağa imza atan milli futbolcularımız takımlarının farkı açmasını sağladı.

Burak Yılmaz, savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında Yusuf Yazıcı'ya eliyle 'sola açıl' işareti yaptı. Bu esnada sola doğru koşu gösteren Yusuf, Burak'tan aldığı pası iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

İşte Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı iş birliği;

65' #Lille 2-0 #Monaco



⚽ Yusuf Yazıcı



Follow @goal433 for all goals.#Ligue1 pic.twitter.com/cxZxWIeRdY — Follow @goal433 (@goal4335) December 6, 2020

Lille'in golden sonra yaptığı paylaşım;