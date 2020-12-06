LİGUE 1

Lille'in Türk yıldızları yine iş başında: Asist Burak'tan gol Yusuf'tan

Fransa Ligi takımlarından Lille'in Monaco ile oynadığı karşılaşmaya milli futbolcularımız damga vurdu. Burak Yılmaz'ın 11'de başladığı ve Yusuf Yazıcı'nın sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmada iki oyuncumuzun muhteşem iş birliği sayesinde skor 2-0'a geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın gol sevinci.

Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın gol sevinci.

Lille'in Monaco ile oynadığı Ligue 1 maçına Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz iş birliği damga vurdu. Lille'in 1-0 önde olduğu sırada hızlı bir atağa imza atan milli futbolcularımız takımlarının farkı açmasını sağladı.

Burak Yılmaz, savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında Yusuf Yazıcı'ya eliyle 'sola açıl' işareti yaptı. Bu esnada sola doğru koşu gösteren Yusuf, Burak'tan aldığı pası iyi değerlendirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

İşte Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı iş birliği;

Lille'in golden sonra yaptığı paylaşım;

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