Linnes Galatasaray'da kaldı
SÜPER LİG

Linnes Galatasaray'da kaldı

Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle Kasımpaşa'ya gitmesi beklenen Martin Linnes'in transferi son anda iptal oldu.

Haber Merkezi IHA
Linnes, 2,5 sezondur Galatasaray forması giyiyor.

Linnes, 2,5 sezondur Galatasaray forması giyiyor.

Galatasaray'da son gün kadroya katılan Falcao, Lemina ve Andone transferleriyle birlikte sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 15'e yükseldi. oldu. Bu nedenle takımdan kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan sağ bek Linnes'in Kasımpaşa'ya transferi ise gerçekleşemedi.

Norveçli futbolcunun sözleşmesinin askıya alınabileceği konuşuluyor.


  • 2,5 sezondur Galatasaray forması giyen Linnes, çıktığı 105 maçta 5 gol atarken 13 de asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılına sona eriyor.

Linnes'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Linnes'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.