Linnes Galatasaray'da kaldı

Galatasaray'da son gün kadroya katılan Falcao, Lemina ve Andone transferleriyle birlikte sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 15'e yükseldi. oldu. Bu nedenle takımdan kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan sağ bek Linnes'in Kasımpaşa'ya transferi ise gerçekleşemedi.

Norveçli futbolcunun sözleşmesinin askıya alınabileceği konuşuluyor.