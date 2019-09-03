Linnes Galatasaray'da kaldı

Galatasaray'da son gün kadroya katılan Falcao, Lemina ve Andone transferleriyle birlikte sarı-kırmızılı takımdaki yabancı sayısı 15'e yükseldi. oldu. Bu nedenle takımdan kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan sağ bek Linnes'in Kasımpaşa'ya transferi ise gerçekleşemedi.
Norveçli futbolcunun sözleşmesinin askıya alınabileceği konuşuluyor.
- 2,5 sezondur Galatasaray forması giyen Linnes, çıktığı 105 maçta 5 gol atarken 13 de asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılına sona eriyor.
Yorum