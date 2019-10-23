Liverpool’da Sturridge pişmanlığı

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı Daniel Sturridge, bordo-mavililerde göstermeye başladığı başarılı performansla İngiltere’de de gündem oldu. Liverpool camiasında, sözleşmesi uzatılmayıp bonservis bedeli alınmadan Trabzonspor’a gönderilen İngiliz futbolcunun pişmanlığı yaşanıyor. Trabzonspor’da asist ve gollerine başlayan ve sevincini kendisiyle özdeşleşen dansıyla kutlayan Sturridge’in bu veriminin ardından Liverpool taraftarı pişmanlığını sosyal medyada dile getirdi. İngiliz oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performans ve attığı gole övgü yağdıran İngilizler, sezon başında oyuncuyu serbest bırakan Liverpool yönetimine ve teknik direktör Jürgen Kloop’a sitemde bulundu. İngiliz medyası ise yıldız futbolcunun Trabzonspor forması altındaki dansın görselini ve videosunu sosyal medya hesaplarında kullandı. “Liverpool taraftarının Sturridge pişmanlığı” başlığıyla verilen haberlerde, “Yıldız oyuncu golünü attı ve taraftarı selamladı. Liverpool taraftarı ise, sosyal medyada pişmanlığını dile getirdi. Bir taraftar, ‘Duygusallık hissi verdi. Bu dansı özlüyorum’ derken, bir başkası ‘Dünyanın bu dansa ihtiyacı var’ ifadesini kullandı” yorumunda bulunuldu. Yine bir Liverpool taraftarı böyle bir oyuncunun bonservissiz olarak gönderilmesinin akıl alır bir şey olmadığını dile getirdi. Video 500 bin kişi tarafından izlendi.

Ağaoğlu: Novak ve Sosa’yla uzatacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmeleri sona erecek Jose Sosa ile Filip Novak’la yola devam edeceklerini söyledi. Başkan Ağaoğlu, iki oyuncuyla da görüştüklerini belirterek, “Sosa ve Novak’la sözleşme yenileyerek yolumuza devam edeceğiz. Sosa, sezon başından beri eleme maçları da dahil olmak üzere inanılmaz performans ortaya koydu. Kaptan gibi kaptan. Boşuna ‘Maestro’ dememişler adama. Hocamız, ‘Bazı oyunculara çok yüklendik, haklarını helal etsin’ diyor. Ben başta hocamız olmak üzere, bütün takıma ortaya koydukları performanstan ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum, haklarını helal etsinler” dedi.