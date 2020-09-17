SÜPER LİG

Liverpool'dan ses getiren transfer: Münih'ten Liverpool'a gitti

Bayern Münih'in Brezilyalı asıllı İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara, Liverpool'a transfer oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Thiago Alcantara

Thiago Alcantara

Fotoğraf: Kai Pfaffenbach

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bayern Münih ile İspanyol yıldızın transferi konusunda anlaşma sağladı.

Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı. Mayıs ayında Bayern Münih ile 2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelere başlayan Thiago, fikrini değiştirerek yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

  • 2013 yılında Barcelona'dan Bayern Münih'e transfer olan Thiago Alcantara, 7 Bundesliga, 4 Almanya Kupası, 3 Almanya Süper Kupası ile 1'er Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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