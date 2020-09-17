Liverpool'dan ses getiren transfer: Münih'ten Liverpool'a gitti

Premier Lig şampiyonu Liverpool, Bayern Münih ile İspanyol yıldızın transferi konusunda anlaşma sağladı.

Alman yetkililerin, Bundesliga başlamadan transferi bitirmek istemesinin ardından geçtiğimiz Pazartesi günü görüşmeler hızlandı. Mayıs ayında Bayern Münih ile 2021 yılında bitecek sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelere başlayan Thiago, fikrini değiştirerek yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.